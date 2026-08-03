解約預售屋轉戰股市？台北市第2季推案腰斬 解約量大增三成

房市買氣低迷，不僅建商推案縮手，部分買盤甚至有解約改買股的情形。台北市地政局3日發布最新第2季預售建案資訊動態季報，台北市預售建案申報總戶數較去年同期、上季紛紛大減四到五成，然而預售屋解約卻逆勢增加，較去年同期、上季均成長，整體呈現「推案放緩、解約攀升」的兩極化現象。

據地政局資料顯示，北市第2季預售建案申報備查僅20案，季減23.08%，年減47.37%；申報總戶數1,254戶，季減44.73%、年減56.47%，顯示建商推案態度趨於保守，市場供給持續收斂。

全市20件預售建案全數為住宅產品，其中以80戶以下的小型社區最為普遍，共13案，占比達65%；81至150戶中型社區有6案，占30%，超過150戶的大型社區僅1案，占5%，顯示在市場觀望氣氛下，建商多採小基地、小量體開發策略，以降低銷售風險。

若從行政區觀察，推案仍以北投區最為活躍，共有7案居冠，占全市逾三分之一；其次為中正區3案，大同區、中山區及大安區各2案，其餘松山、信義、南港及萬華區各1案，士林、文山及內湖則未有新案申報。

雖然新案供給減少，但預售屋解約件數卻持續增加。第2季全市預售屋契約解約申報47件，季增11.9%，年增30.56%；累計近一年解約件數達155件，年增34.78%。值得注意的是，第2季47件解約案件中，簽約時間以2025年簽訂者最多，共24件，占約一半，整體解約件數約占同期預售屋買賣申報件數3.96%。

進一步觀察今年上半年解約總價帶，以總價2,000萬至3,000萬元及3,000萬至4,000萬元案件最多，各有16件，占比均為17.98%；其次為4,000萬至5,000萬元，共13件，占14.61%，顯示中高總價產品仍是目前解約主力，行政區方面，以文山區15件最多，其次為中山區13件、北投區12件。

至於預售屋換約情況，自2023年7月1日《平均地權條例》修法後，預售契約僅在特定條件下可讓與或轉售。截至今年第2季，全市累計核准換約34件，其中以「本人或家人重大傷病」16件最多，占近五成，其次為「共同買受人轉讓」10件，「非自願離職」5件及「買受人死亡、繼承人無意保留」3件。從換約案件分布來看，以北投區累計8件居首，信義區7件居次，南港區4件，其餘行政區則多在3件以下。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，第2季台股表現強勢，吸引資金持續流向股市，加上房市前景仍未明朗、房貸限制未鬆綁，對即將面臨交屋的預售屋買方而言，不僅需要準備更多自備款，也須承擔貸款、投報率及房價增值的不確定性，因此部分民眾寧可選擇解約，支付違約成本後將資金轉往股市，期待透過投資彌補損失。

他指出，後續仍須留意前幾年建照申請爆量後所帶來的交屋潮，隨著大量建案陸續完工，原本採取低首付、等待市場變化的購屋族將面臨資金壓力，若貸款環境未改善，未來預售屋解約案件仍有增加的可能。

至於推案量減少，陳炳辰說，除了第2季外，事實上台北市在整體上半年都沒有推案亮點，多以去化舊案為主，高房價本就在銷況上難求快，兼之沒有話題案帶動市場，大環境不佳下，交易量弱都其來有自。

資料來源／台北市地政局

資料來源／台北市地政局