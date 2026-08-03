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陪伴客戶走過人生不同階段 信義房屋張國榮：被信任是最大成就感

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋張國榮從挫折中挫鍊專業，成為讓客戶安心的房地產顧問。（圖:信義房屋提供）
信義房屋張國榮從挫折中挫鍊專業，成為讓客戶安心的房地產顧問。（圖:信義房屋提供）

信義房屋中山南京店專案經理張國榮深耕房仲業多年，與一名客戶建立近十年信任關係，陪伴對方從套房換到三房、再購入學區宅，甚至受邀到府作客。他說：「被信任的感覺，是最大的成就感。」

畢業於台北大學休閒運動管理學系的張國榮，成長於資源相對有限的家庭環境，從小便深知凡事必須靠自己努力爭取，他希望能夠憑藉專業能力與人脈累積創造價值，也期待未來能將自身所獲回饋社會，幾經考量之下，最終投入可以長期發展的房仲產業。

多年來，張國榮最珍惜的莫過於與客戶建立長久信任關係。他分享，一名認識近十年的客戶，最初只是尋找套房，當時先生推著雙人嬰兒車，一個下午看了六、七間房子，隨著小孩成長，家庭需求逐漸改變，從套房換到三房，之後又因學區需求購買學區宅。

「能夠參與客戶人生不同階段，是一件非常幸福的事情。」張國榮表示，因為長期累積的信任，客戶不僅持續委託他協助換屋，甚至邀請他到家中用餐，彼此早已超越單純買賣關係。

曾擔任店長，也讓張國榮的視野也從個人業績提升到整體服務品質。他表示，相較於過去專注於業務開發，現在更能從宏觀角度檢視不動產交易流程、交易安全以及客戶服務體驗，畢竟房地產交易金額龐大，多數人一生買賣房屋的次數有限，因此更需要值得信賴的專業協助。

張國榮說，公司提供完善教育訓練課程、許多學長姐也願意傾囊相授，協助新人找到方向。個性溫和、情緒相對穩定的他，也發展出適合自己的壓力調適方式，「房仲工作是高壓產業，遇到不開心的事情，我會想辦法自己消化，讓自己重新出發。」

張國榮認為，在資訊爆炸的時代裡，客戶面對人生重大資產規劃時，仍願意第一時間想到自己、相信自己的專業判斷，「被信任的感覺，是最大的成就感。」他期許自己持續精進專業能力，並將過去受到的幫助與經驗傳承給更多夥伴，成為能夠影響他人、帶領他人成長的人。

張國榮 信義房屋 客戶

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