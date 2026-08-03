快訊

權值股遭關禁閉有解？證交所17:30開「調整處置機制相關措施說明」記者會

不讓國票金成為公股體系肥缺 決策高層要求財部推動三巨頭薪酬改革

統一集團退出健身市場！BEING sport、BEING fit熄燈 會員可轉健身工廠

聽新聞
0:00 / 0:00

首購買房怕踩雷？安新建經：履約保證是成家防彈背心

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
新青安3.0即將上路，安新建經提醒首購族，買房除看貸款，也要留意價金與產權安全。（圖:信義房屋提供）
新青安3.0即將上路，安新建經提醒首購族，買房除看貸款，也要留意價金與產權安全。（圖:信義房屋提供）

新青安3.0即將上路，首購潮湧現。安新建經北區業務經理張雲維提醒，首購族除了考量房價與貸款負擔，購屋過程中更應透過履約保證機制，為價金與產權安全把關。

張雲維進一步說明，價金履約保證是透過第三方專戶管理交易款項，依據交易流程撥付款項，保障買賣雙方。對買方而言可降低已支付價金卻未取得產權的風險；同時，對賣方來說，則是減少在雙方簽署結案單後，卻未收到款項的風險。因此對首次面對千萬元房產交易的年輕人而言，履約保證如同成家路上的「交易防彈背心」，透過制度化機制增加一道安全防線。

成屋買賣從簽約到完成交屋，需經過用印、完稅、貸款及產權移轉等程序，買方在取得房屋產權前，依約須陸續支付部分價金；若期間發生賣方失聯、房屋遭查封、產權遭人設定等情況，不僅可能無法順利取得房屋，已支付的款項也可能需要透過協商或法律程序處理，打亂原有的成家與資金規劃，對自住為主的首購族更是莫大的衝擊。張雲維表示，若想降低此類情況發生的風險，建議透過在交易過程中加入履約保證機制，為自己增添保障。

安新建經提醒，首購族簽約前應確認是否使用履約保證、匯款帳戶是否為正式專戶，若遇到臨時更換帳戶、私人收款或要求提前付款等情況，務必立即向仲介、地政士或履保公司查證，讓人生第一間房不只買得起，也能安全完成交易。

買房 首購 履約保證

延伸閱讀

青安3.0審核加嚴 貸好貸滿門檻高

建商延後交屋也沒用 她預售屋簽約5年出售仍被課最重45%

三鶯線通車改變購屋版圖！高收入首購族沿藍線找房 「若水秧翠」成新焦點

毛寶貝送美容竟被剃刀劃傷 上半年已8件糾紛 動保處籲簽契約降爭議

相關新聞

雲豹能源拿下國內今年最大光電交易 187MW案場助攻發電量翻倍

亞洲低碳新能源整合集團雲豹能源（6869）今（3）日宣布，正式完成交割貝萊德旗下全球基礎建設投資管理公司 Global Infrastructure Partners（GIP）在台已商轉太陽光電案場群，總裝置容量達187MW，以裝置容量計，為今年度國內規模最大的太陽光電資產交易案。相關案場將納入集團既有營運、資產管理及綠電銷售體系，進一步擴大再生能源資產規模與工程收入，提升長期營運現金流與獲利能見度。

全球最大健身器材製造基地 喬山越南北寧廠落成啟用

商用健身器材製造龍頭喬山（1736）越南北寧廠3日落成啟用，董事長羅崑泉宣布，這座全球最大的健身器材生產基地，將帶領集團於2028年突破千億元營收大關；接下來，喬山正評估在匈牙利、印尼及印度等地設廠，朝2040年營收3,000億元目標邁進。

兆基集團爆公司債兌付爭議 國土署、國住都回應這樣說

兆基集團相關企業近日爆發公司債兌付爭議，引發外界關注是否衝擊社會住宅包租代管業務。對此，內政部國土署3日表示，此案屬於業者自身財務問題，現階段並未影響包租代管政策推動；國家住都中心則表示，目前經辦的社會住宅包租代管業務運作正常，已成立專案小組全面清查涉案業者承辦案件，並將要求公司負責人到場說明。

解約預售屋轉戰股市？台北市第2季推案腰斬 解約量大增三成

房市買氣低迷，不僅建商推案縮手，部分買盤甚至有解約改買股的情形。台北市地政局3日發布最新第2季預售建案資訊動態季報，台北市預售建案申報總戶數較去年同期、上季紛紛大減四到五成，然而預售屋解約卻逆勢增加，較去年同期、上季均成長，整體呈現「推案放緩、解約攀升」的兩極化現象。

高爾夫熱潮揮進住宅市場 台中高端住宅公設再掀新戰局

隨著高爾夫運動逐步擺脫傳統球場限制，室內模擬科技帶動高球活動走向日常化，也悄然改變高端住宅的公設規劃。觀察台中高端住宅市場，包括冠德、雙橡園、陸府和舜元等品牌建商，近年皆將高爾夫相關設施納入社區休閒機能，顯示高球公設正從少數豪宅配備，逐漸成為高端住宅塑造產品差異化的重要元素。

六都7月移轉棟數創19個月新高 房仲揭3關鍵因素

六都公布今年7月買賣移轉棟數，總計六都共20,506棟，創近19個月新高，月增12%，年增8.8%，其中高雄寫下近23個月大量、年增率六都第一，表現最亮眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。