高爾夫熱潮揮進住宅市場 台中高端住宅公設再掀新戰局

隨著高爾夫運動逐步擺脫傳統球場限制，室內模擬科技帶動高球活動走向日常化，也悄然改變高端住宅的公設規劃。觀察台中高端住宅市場，包括冠德、雙橡園、陸府和舜元等品牌建商，近年皆將高爾夫相關設施納入社區休閒機能，顯示高球公設正從少數豪宅配備，逐漸成為高端住宅塑造產品差異化的重要元素。

根據美國國家高爾夫基金會（NGF）今年發布的最新報告，高爾夫運動總參與人數已攀升至4,810萬人，創下歷史新高，較過去十年成長約50%。其中，包含室內模擬器在內的「場外高爾夫（Off-course golf）」參與人數達3,790萬人，規模更已明顯超越傳統實體球場。而台灣高爾夫協會指出，近年高爾夫球愛好者已攀升至逾200萬人，且有年齡層下降趨勢，可看出室內模擬科技突破氣候、時間與場地限制，成為高爾夫運動年輕化與普及化的重要引擎。

因應高爾夫運動參與型態轉變，室內高球設施也逐漸成為高端住宅強化休閒機能的新亮點。位於崇德商圈的「冠德崇德綻」，在700坪公設會館中規劃室內高爾夫球室，將專業練習情境導入社區生活。住戶不僅可就近進行揮桿訓練，也能透過模擬設備掌握擊球數據，提升使用的專業性與趣味性。其空間同時具備住戶交流及商務社交功能，顯示高端住宅公設競爭已由硬體規模，進一步轉向客群需求與實際使用價值。

在整體會館規劃上，「冠德崇德綻」另配置25米三水道室內溫水泳池、健身房、瑜珈教室，以及圖書館、遊戲室、撞球桌、飛鏢機與賽車競技等設施，涵蓋運動、親子娛樂及靜態閱讀等多元情境。整體公設更著重空間質感、使用頻率與住戶互動，並兼顧高端客群重視的隱私性與專屬感，也反映上市櫃品牌建商正從自住需求出發，透過公設規劃提升居住品質、凝聚社區認同，並強化產品在市場上的辨識度。

還有，14期洲際段的預售新案「舜元悟野」，也精準對位運動社交浪潮。全案主打「三球野奢宅」，在專屬獨立會館中，將「室內高爾夫」作為核心公設規劃；同樣位於14期的「陸府織森」，便以台灣原生植物與垂直森林為基底，在超過50種蕨類的綠意景觀中，打造社區內的沉降階梯式高爾夫球果嶺。

雙橡園開發則則選擇跳脫硬體思維，將高爾夫元素延伸至品牌活動。隨著台灣PGA巡迴賽（TPGA）正式納入世界高爾夫排名積分體系（OWGR），其近年亦參與相關賽事，2026年共同推動的《2026肇喜登峰巡迴賽－頂粵吉品公開賽》，參賽人數達144位，透過賽事合作增加品牌與高球客群的互動。

忠正物業集團總經理王俊傑表示，高資產客群通常更重視社區公設的完整度與實際使用效益，高爾夫公設的價值在於是否與社區客群、住宅坪數及整體產品定位相互呼應。對高端自住買方而言，公設除了承載休閒機能，更應具備穩定使用、住戶交流及延伸生活場景等價值。未來高端住宅公設競爭，將從「有沒有規劃」進一步轉向「是否符合客群需求」，並成為支撐品牌價值與市場接受度的重要指標。