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泓德能源深化澳洲綠能布局 引進澳洲控股ZEF Holding作為新投資人

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

國際智慧能源品牌泓德能源（6873）持續推進澳洲綠能資產布局，集團參與的澳洲綠能投資與資產管理平台ZEBRE近期完成股東結構調整，引進澳洲當地控股公司ZEF Holding作為新投資人。ZEBRE為泓德能源澳洲布局光電、儲能及電力市場相關資產的重要平台，後續將由泓德能源與新股東共同推進既定資產開發與營運計畫。

ZEF Holding股東包括Future Group Investment Management（FGIM）管理之基金，以及Samuel Terry Asset Management、Income Asset Management等機構。其中，FGIM隸屬於Future Group，為澳洲具代表性的道德與永續投資機構，管理資產規模逾139億澳元，長期聚焦永續投資與綠能產業發展。ZEF Holding的加入，有助於ZEBRE強化與澳洲在地資本市場的連結，建立更長期穩健的資金基礎，支持後續資產開發、併購與營運推進。

ZEBRE平台具備實體資產基礎與明確開發進度，治理架構與營運模式維持獨立運作。旗下南澳Solar River大型光儲複合案場正與資料中心業者洽談長期合約，瞄準綠色算力與穩定低碳電力需求；Templers儲能案場自商轉後，以單位裝置容量計算之市場收入曾連續四周位居南澳儲能市場第一；Dartmoor儲能案場近日更取得南澳政府穩定能源可靠性機制（FERM）首輪長效儲能標案。

隨著ZEBRE平台持續推進長期合約與容量市場布局，將有助於提升收益穩定性、資產價值與融資可預期性。泓德能源也將結合ZEBRE平台再生能源與儲能資產，以及星星電力在電力交易與風險管理上的能力，推進目標規模約2GW之資料中心電力與碳管理方案，持續拓展澳洲在地合作及終端需求。

此外，關於泓德能源原持有ZEN Energy股權一事，相關股權正在辦理移轉，後續將依會計準則及相關法令規定辦理。泓德能源過去透過與ZEN Energy的合作，累積澳洲電力市場、儲能資產營運及在地開發經驗，並已逐步轉化為集團海外資產管理與電力市場服務能力。ZEN Energy退出ZEBRE經營後，ZEBRE平台已由新股東接續參與，既定開發計畫與營運推進不受影響；相關事項對泓德能源整體營運、財務結構與其他主要業務推動亦無重大影響。

泓德能源 綠能 澳洲

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