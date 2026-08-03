六都7月移轉棟數創19個月新高 房仲揭3關鍵因素

六都公布今年7月買賣移轉棟數，總計六都共20,506棟，創近19個月新高，月增12%，年增8.8%，其中高雄寫下近23個月大量、年增率六都第一，表現最亮眼。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，7月買賣移轉明顯回溫，有三因素，一是青安3.0新增排老、排富及總價門檻，使評估可能受到影響的消費者，趕在新規上路前，加快簽約申貸的步伐。

二是近兩個月來股市高低震盪，部分高資產族群，趁機將股市部位獲利了解，將資金投入到穩定性相對高的中高價位不動產。

第三，8月民俗月到來，不少預售案趕在農曆七月前完工交屋，辦理過戶，使今年7月六都的買賣移轉量，繳出年月雙增的佳績。

七月買賣移轉開紅盤，也讓今年前七個月六都累計買賣移轉量，來到117,942棟，年減0.9%。

各都1-7月棟數分別為台北14,340棟，年增3.8%；新北27,935棟，年增1.7%；桃園22,389棟，年減5.9%；台中21,698棟，年減9.3%；台南11,666棟，年增1.1%；高雄19,914棟，年增7.5%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，6、7月都會區買賣移轉年增率均為正成長，是睽違將近兩年再度連續收紅，也讓今年交易量年減幅收斂至不到1%。

由於領先指標的7月各大房仲內部交易量，亦較去年同期增長，後續交屋可望使建物買賣移轉年增率續收紅盤，因此全年全台交易量可望朝「開低走穩」發展。

觀察六都月增率，以台中市月增18.8%居冠，台北市、高雄市也較上月成長超過17%；年增率方面，則由高雄市一枝獨秀，年增超過26%，是六都7月唯一年增率突破2成的都會。

陳定中指出，月增率居冠的台中，主要受惠南區有昌祐、國聚等業者的指標新案完工；加上海線的梧棲，交屋量也居高不下，使7月量能較6月明顯成長。

高雄則因橋頭新市鎮的交屋潮領軍，3、4年前搭上台積電（2330）設廠風潮推出的諸多新案，如今連袂完工，讓橋頭今年7月的買賣移轉棟數較去年同期大增20多倍，暴衝表現也帶動高雄締造近23個月大量。

六都2026年7月買賣移轉量