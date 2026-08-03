快訊

權值股遭關禁閉有解？證交所17:30開「調整處置機制相關措施說明」記者會

不讓國票金成為公股體系肥缺 決策高層要求財部推動三巨頭薪酬改革

統一集團退出健身市場！BEING sport、BEING fit熄燈 會員可轉健身工廠

聽新聞
0:00 / 0:00

7月買賣移轉棟數連續年月雙增 中信房屋：今年房市有望「倒吃甘蔗」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據六都地政局公布的7月份建物買賣移轉棟數，2026年7月六大主要都會區總計建物買賣移轉棟數20,506棟、月增12％、年增8.8％。中信房屋研展室副理莊思敏指出，六都建物買賣移轉棟數已連續兩個月呈現年月雙增，顯示市場已逐步走出低谷，今年房市有望呈現「倒吃甘蔗」的走勢。圖／中信房屋提供
根據六都地政局公布的7月份建物買賣移轉棟數，2026年7月六大主要都會區總計建物買賣移轉棟數20,506棟、月增12％、年增8.8％。中信房屋研展室副理莊思敏指出，六都建物買賣移轉棟數已連續兩個月呈現年月雙增，顯示市場已逐步走出低谷，今年房市有望呈現「倒吃甘蔗」的走勢。圖／中信房屋提供

根據六都地政局公布的7月份建物買賣移轉棟數，2026年7月台北市2,352棟、月增17.5％、年增13.5％，新北市4,850棟、月增2.7％、年增8.9％，桃園市4,150棟、月增12.5％、年增0.1%，台中市3,703棟、月增18.8％、年增1.2％，台南市1,887棟、月增8.8％、年增10.9％，高雄3,564棟、月增17.2％、年增26.2％。

總計7月六大主要都會區總計建物買賣移轉棟數20,506棟、月增12％、年增8.8％。

觀察2026年1-7月六都建物買賣移轉棟數表現，台北市14,340棟、年增3.8％，新北市27,935棟、年增1.7％，桃園市22,391棟、年減5.9％，台中市21,698棟、年減9.3%，台南市11,666棟、年增1.1％，高雄市19,914棟、年增7.5％，1-7月六都總計117,944棟、年減0.9％。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，六都建物買賣移轉棟數已連續兩個月呈現年月雙增，推估主要有以下三方面的原因。首先是新案交屋潮的挹注，7月桃園市龜山區、中壢區，新北市土城區、新莊區、淡水區，以及台中市南區、梧棲區等地，都有不少新建案完工交屋，進而帶動建物移轉棟數同步增加。

其次，近期全球股市震盪加劇，不少高資產族群產生獲利了結的心態，部分股市資金開始轉向波動更小、更具抗跌保值性的房地產市場。第三則是首購需求仍維持一定熱度，青安2.0退場、青安3.0接棒上路，新版方案增設年齡與收入等限制，部分原本介於申請資格邊緣的首購族，考量未來申貸條件可能提高，因此選擇在7月底前進場卡位，進一步支撐了市場買氣。

莊思敏表示，今年前七月六都累計的買賣移轉棟數與去年同期相比幾乎持平，跌幅已明顯收斂，顯示市場已逐步走出低谷，今年房市有望呈現「倒吃甘蔗」的走勢。

展望下半年，莊思敏指出，隨著選舉時程逐漸接近，政府可能會推出公共建設及區域發展等政策利多，有助於提振市場信心；另一方面，在房貸政策短期內不會再進一步緊縮的情況下，購屋族的觀望情緒也可望逐漸緩解。若後續股市資金外溢效應持續發酵，加上自住需求穩定釋放，預估下半年整體交易表現將優於上半年。

中信 甘蔗 房市

延伸閱讀

車市續旺 7月掛牌38657台 年增8.9%

精測營收／7月6.15億元 月增7.09%、年增49.87%

華孚7月業績月增2.3% 六個月來最佳

晶碩半報、7月營收雙喜 股價奔漲停 法人估明年挑戰賺三個股本

相關新聞

雲豹能源拿下國內今年最大光電交易 187MW案場助攻發電量翻倍

亞洲低碳新能源整合集團雲豹能源（6869）今（3）日宣布，正式完成交割貝萊德旗下全球基礎建設投資管理公司 Global Infrastructure Partners（GIP）在台已商轉太陽光電案場群，總裝置容量達187MW，以裝置容量計，為今年度國內規模最大的太陽光電資產交易案。相關案場將納入集團既有營運、資產管理及綠電銷售體系，進一步擴大再生能源資產規模與工程收入，提升長期營運現金流與獲利能見度。

全球最大健身器材製造基地 喬山越南北寧廠落成啟用

商用健身器材製造龍頭喬山（1736）越南北寧廠3日落成啟用，董事長羅崑泉宣布，這座全球最大的健身器材生產基地，將帶領集團於2028年突破千億元營收大關；接下來，喬山正評估在匈牙利、印尼及印度等地設廠，朝2040年營收3,000億元目標邁進。

兆基集團爆公司債兌付爭議 國土署、國住都回應這樣說

兆基集團相關企業近日爆發公司債兌付爭議，引發外界關注是否衝擊社會住宅包租代管業務。對此，內政部國土署3日表示，此案屬於業者自身財務問題，現階段並未影響包租代管政策推動；國家住都中心則表示，目前經辦的社會住宅包租代管業務運作正常，已成立專案小組全面清查涉案業者承辦案件，並將要求公司負責人到場說明。

解約預售屋轉戰股市？台北市第2季推案腰斬 解約量大增三成

房市買氣低迷，不僅建商推案縮手，部分買盤甚至有解約改買股的情形。台北市地政局3日發布最新第2季預售建案資訊動態季報，台北市預售建案申報總戶數較去年同期、上季紛紛大減四到五成，然而預售屋解約卻逆勢增加，較去年同期、上季均成長，整體呈現「推案放緩、解約攀升」的兩極化現象。

高爾夫熱潮揮進住宅市場 台中高端住宅公設再掀新戰局

隨著高爾夫運動逐步擺脫傳統球場限制，室內模擬科技帶動高球活動走向日常化，也悄然改變高端住宅的公設規劃。觀察台中高端住宅市場，包括冠德、雙橡園、陸府和舜元等品牌建商，近年皆將高爾夫相關設施納入社區休閒機能，顯示高球公設正從少數豪宅配備，逐漸成為高端住宅塑造產品差異化的重要元素。

六都7月移轉棟數創19個月新高 房仲揭3關鍵因素

六都公布今年7月買賣移轉棟數，總計六都共20,506棟，創近19個月新高，月增12%，年增8.8%，其中高雄寫下近23個月大量、年增率六都第一，表現最亮眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。