7月買賣移轉棟數連續年月雙增 中信房屋：今年房市有望「倒吃甘蔗」

根據六都地政局公布的7月份建物買賣移轉棟數，2026年7月台北市2,352棟、月增17.5％、年增13.5％，新北市4,850棟、月增2.7％、年增8.9％，桃園市4,150棟、月增12.5％、年增0.1%，台中市3,703棟、月增18.8％、年增1.2％，台南市1,887棟、月增8.8％、年增10.9％，高雄3,564棟、月增17.2％、年增26.2％。

總計7月六大主要都會區總計建物買賣移轉棟數20,506棟、月增12％、年增8.8％。

觀察2026年1-7月六都建物買賣移轉棟數表現，台北市14,340棟、年增3.8％，新北市27,935棟、年增1.7％，桃園市22,391棟、年減5.9％，台中市21,698棟、年減9.3%，台南市11,666棟、年增1.1％，高雄市19,914棟、年增7.5％，1-7月六都總計117,944棟、年減0.9％。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，六都建物買賣移轉棟數已連續兩個月呈現年月雙增，推估主要有以下三方面的原因。首先是新案交屋潮的挹注，7月桃園市龜山區、中壢區，新北市土城區、新莊區、淡水區，以及台中市南區、梧棲區等地，都有不少新建案完工交屋，進而帶動建物移轉棟數同步增加。

其次，近期全球股市震盪加劇，不少高資產族群產生獲利了結的心態，部分股市資金開始轉向波動更小、更具抗跌保值性的房地產市場。第三則是首購需求仍維持一定熱度，青安2.0退場、青安3.0接棒上路，新版方案增設年齡與收入等限制，部分原本介於申請資格邊緣的首購族，考量未來申貸條件可能提高，因此選擇在7月底前進場卡位，進一步支撐了市場買氣。

莊思敏表示，今年前七月六都累計的買賣移轉棟數與去年同期相比幾乎持平，跌幅已明顯收斂，顯示市場已逐步走出低谷，今年房市有望呈現「倒吃甘蔗」的走勢。

展望下半年，莊思敏指出，隨著選舉時程逐漸接近，政府可能會推出公共建設及區域發展等政策利多，有助於提振市場信心；另一方面，在房貸政策短期內不會再進一步緊縮的情況下，購屋族的觀望情緒也可望逐漸緩解。若後續股市資金外溢效應持續發酵，加上自住需求穩定釋放，預估下半年整體交易表現將優於上半年。