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東洋國產肺癌標靶新藥8月起納健保 寫下本土第三代 EGFR-TKI 里程碑

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台灣生技新藥產業再迎里程碑！東洋（4105）3日宣布，該公司自行發展的肺癌標靶新藥Aumolertinib，自8月起納入健保給付，不僅為局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者增加新的治療選項，也寫下台灣第一個由本土藥廠自製第三代EGFR-TKI肺癌標靶口服新藥的重要里程碑。

台灣東洋強調，這項成果不僅展現東洋近年推動製程升級、強化在地生產的具體成效，也為國藥國造與藥品供應韌性寫下重要進展。

根據衛福部公布2025年國人十大死因，惡性腫瘤仍居國人主要死因之首，其中肺癌治療更是公衛關切的重要議題之一。然而目前治療EGFR基因突變的晚期非小細胞肺癌相關用藥，仍以國際輸入為主，考量藥品在地韌性與藥品可近性，台灣東洋在臨床醫師建議下，投入開發、製造國產肺癌標靶新藥Aumolertinib，盼為醫患提供在地性的治療選擇。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，台灣東洋聚焦國人肺癌用藥需求，並在旗下六堵廠投入為期一年的製程研發，建置從混合、造粒、打錠、包裝的一體化產線，專供第三代EGFR-TKI肺癌標靶口服新藥Aumolertinib生產使用；同時，為協助台灣臨床醫療研究與累積本土數據，亦啟動四項、共收案近400人的在地臨床試驗。此不僅代表台灣東洋具備標靶藥物的在地製造能力，更凸顯台灣東洋支持藥品韌性、回應臨床需求的承諾。

侯靜蘭指出，台灣每年新增約4,000名以上EGFR基因突變的肺癌患者，相關治療與長期用藥成為臨床照護的重要議題。因此，台灣東洋自製的肺癌標靶口服新藥Aumolertinib，在健保收載給付後，不僅嘉惠醫患雙方，也代表國產第三代EGFR-TKI肺癌標靶藥物正式走向臨床應用，進一步展現國產新藥在醫療韌性、用藥可近性與生技產業發展的多重價值。

為回應「健康台灣」降低癌症死亡率的政策目標，台灣東洋聚焦臨床需求與產品發展策略，將「肺癌」、「血液腫瘤」、「乳癌、婦癌與上消化道癌」及「頭頸癌與大腸直腸癌」作為四大發展方向。其中，國產肺癌標靶新藥 Aumolertinib，是繼可與免疫療法併用的自製肺癌化療學名藥Pemetrexed後，在製藥技術與產品布局的重要成果，也象徵台灣東洋在肺癌產品線上，已從化療用藥延伸至精準治療領域。

侯靜蘭表示，隨肺癌標靶新藥Aumolertinib納入健保給付，代表台灣東洋完成國內第一個國產第三代EGFR-TKI標靶藥物從研發、製造與市場布局的里程碑；再輔以困難學名藥外銷表現逐步推升，台灣東洋將持續提高自製新藥與高技術門檻藥品的發展比重，並結合AI數位管理策略強化營運效率，以每年推動2項新產品上市為目標，持續擴大營運動能與國際化發展。

標靶 肺癌 健保

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