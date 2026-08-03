建新國際「新科智慧國際物流中心」揭牌 攻AI產業鏈與高值化物流商機

專業整合物流廠建新國際（8367）迎來營運重大里程碑，旗下新科智慧國際物流中心3日正式揭牌啟用，董事長陳彥銘表示，物流中心定位為結合保稅倉儲、多溫層冷鏈、海空聯運、報關理貨、發貨中心及智慧資料服務等一站式國際物流平台，未來將鎖定AI供應鏈、半導體、電子材料、先進載板、生技與高值化溫控貨品等需求，打造北台灣高規格的物流服務。

陳彥銘指出，看好AI、高效能運算與雲端服務需求持續擴張，台灣出口及外銷訂單維持強勁動能，帶動高值化貨品在保稅、溫控、快速通關與即時庫存管理等物流需求升級，未來隨著北士科AI科技聚落逐漸成形，新科智慧國際物流中心將就近掌握半導體、AI相關供應鏈客戶對高規格倉儲、保稅中轉及區域轉運服務的需求，有望成為北台灣AI產業鏈布局的重要受惠者。

展望未來，隨著新科智慧國際物流中心正式揭牌啟用後，將進一步強化集團於保稅物流、冷鏈倉儲、高值化貨品供應鏈服務及區域轉運市場的競爭力，同時，第二期冷鏈擴建預計8月啟動相關申請，目標爭取年底前啟用，屆時將進一步擴大整體冷鏈倉儲量能，並逐步放大營運貢獻。