北流、日月光培育樂團躍上國際舞台 紙鳶赴泰國音樂節開唱

曾參與臺北流行音樂中心與日月光文教基金會「Open Lab人才培育計畫」的樂團紙鳶Seizer，日前在北流媒合下登上泰國指標性音樂節Monster Music Festival，成為本屆唯一受邀的海外團體，也是紙鳶成團以來首度站上大型國際音樂節舞台。

紙鳶以40分鐘濃縮最具代表性的重型搖滾作品，在以流行、抒情曲風為主的音樂節中格外突出。團員形容，自己就像在「又甜又軟」的音樂氛圍中加上一點辣，並以現場演奏及舞台張力帶動數百名泰國觀眾跟著搖擺、歡呼。

這也是紙鳶首次體驗專屬鼓推台及演出即時投放大螢幕等大型音樂節規格。面對鏡頭不斷近距離捕捉表情，團員笑說，不知道自己在螢幕上看起來如何，「被追焦臉部有點害羞」，但也直呼這是成團以來規格最高的一次演出。

日月光文教基金會董事長吳田玉表示，紙鳶從學生樂團起步，經過實戰累積後登上泰國指標性音樂節，令人欣慰；基金會期盼持續成為新生代創作者的後盾，陪伴更多台灣音樂人走向國際舞台。

紙鳶表示，Open Lab除了提供正式演出機會，也讓團員從演出規劃、排練到登台，完整接觸現場製作流程。完成泰國演出後，紙鳶將發行第二張專輯《缺頁的名冊》，並於10月25日在北流SUB舉辦發片專場。