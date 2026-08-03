雲豹能源拿下國內今年最大光電交易 187MW案場助攻發電量翻倍

亞洲低碳新能源整合集團雲豹能源（6869）今（3）日宣布，正式完成交割貝萊德旗下全球基礎建設投資管理公司 Global Infrastructure Partners（GIP）在台已商轉太陽光電案場群，總裝置容量達187MW，以裝置容量計，為今年度國內規模最大的太陽光電資產交易案。相關案場將納入集團既有營運、資產管理及綠電銷售體系，進一步擴大再生能源資產規模與工程收入，提升長期營運現金流與獲利能見度。

雲豹能源表示，本次收購標的包含位於台灣中南部共42座已商轉太陽光電案場，合計裝置容量187MW，每年預估可發電約2.7億度，相當於供應約8萬戶家庭全年用電，預計未來15年以上持續穩定發電，為集團帶來長期且具可預期性的營運收益。

隨交易完成，相關工程統包（EPC）收入將依專案進度於未來兩年陸續認列，預估每年可望為集團帶來雙位數的營收占比，成為推升集團營運成長的重要動能之一。

42座案場後續亦將持續挹注發電、維運及資產管理收益，新增發電量可導入旗下售電子公司天能綠電（7842）的綠電轉供體系，擴大可供應綠電規模，提升集團整體營運效率及長期收益穩定度。

雲豹能源總經理趙書閔表示，此次交易完成後，集團年發電量將由約2.5億度提升至約5.2億度，規模成長逾一倍，象徵雲豹能源創能布局邁入全新階段。隨著企業低碳轉型及高科技產業綠電需求持續成長，集團將以更具規模的再生能源資源，提升綠電供應量能、長期履約能力及市場競爭優勢。

雲豹能源副總經理譚宇軒表示，AI與高效能運算快速發展，正帶動企業對穩定、低碳及具調度彈性的電力需求。此次交易大幅擴增集團的發電與供電規模，未來將進一步整合光電、儲能、固態氧化物燃料電池（SOFC）及能源管理能力，依據企業不同用電情境提供多元能源方案，支撐AI資料中心及高科技產業的算力發展。