韋能能源「綠能柑仔店」 進駐口湖濱海藝術季

韋能集團（Vena Group）旗下之韋能能源韋能能源持續推動再生能源教育與在地社區共融，旗下沉浸式能源教育空間「綠能柑仔店」於8月1日至8月23日參與口湖濱海藝術季，於雲林縣口湖鄉下崙沁窟丫腳文創園區展出。此次為綠能柑仔店繼布袋候鳥季首次亮相後，首度進駐在地社區，並將配合藝術季及後續規劃，在園區停留近兩個月，持續陪伴居民與遊客從日常生活中認識再生能源與永續發展。

口湖濱海藝術季由雲林縣沁窟丫腳文創協會主辦，透過傳統花燈、現代裝置藝術與特色燈光環境，呈現雲林濱海社區的自然景觀與人文特色。為期23天的活動預計吸引約2,000人次到訪，讓民眾在欣賞藝術作品的同時，也能進一步認識濱海聚落的環境、文化與地方故事。

「綠能柑仔店」是一座結合太陽能發電與儲能系統的自發自用貨櫃空間，由韋能能源策劃打造。空間延續傳統柑仔店親切、熟悉的懷舊風貌，將能源轉型、生態保育及社區發展等議題，轉化為容易理解且具參與感的互動體驗。

韋能能源台灣執行長李文正表示，能源轉型是一項結合技術創新、政策推動與社會參與的共同進程，更需要透過貼近生活的方式，讓不同年齡及背景的民眾都能參與。綠能柑仔店希望將抽象的能源知識轉化為看得見、玩得到、容易理解的日常體驗，讓綠能從專業領域走進社區。

雲林縣沁窟丫腳文創協會理事長王耀新表示，面對氣候變遷與地方環境挑戰，能源轉型不是單一解方，而是需要社會共同理解與持續對話的過程。口湖作為地層下陷地區，更需要透過多元方式探索永續發展的可能。綠能柑仔店以貼近生活的方式，讓更多人認識綠能、建立自己的想法，而社會對能源轉型的討論，也將從理解彼此開始。