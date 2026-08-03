立院考察工會籲政府以漢翔為核心 打造國家級無人載具產業重鎮

立法院經濟委員會今天到漢翔航空工業股份有限公司及國家中山科學研究院實地考察，針對漢翔公司營運概況、無人機聯盟推動、無人機與反制系統發展，及打造台中成為無人載具產業重鎮等議題進行交流。漢翔企業工會支持且肯定立法院及中央、地方政府高度重視國家無人載具產業發展。

漢翔工會表示，全球無人載具產業已成為各國競逐的戰略產業，更是國防安全、智慧製造及高科技產業的重要一環。漢翔長期深耕航空工業，累積完整的飛機研發設計、系統整合、航電技術、精密製造、品質管理及軍民航空維修能量，是國內少數具備大型航空系統整合能力的企業，也是推動我國無人載具產業升級不可或缺的核心力量。

工會指出，中央若要打造台灣成為全球無人載具供應鏈的重要夥伴，應以漢翔為核心，結合中部半導體、精密機械、光學、材料、AI及航太等完整產業聚落，建構涵蓋研發設計、測試驗證、量產製造、系統整合及國際行銷的完整產業生態系，讓台中成為國家級無人載具產業重鎮。

工會也呼籲政府加速推動「無人載具發展條例」立法，建立完整的法制環境與長期政策支持，持續投入研發、測試驗證、人才培育及國際市場拓展等資源，協助國內產業提升技術自主能力與國際競爭力。

工會強調，漢翔肩負國機國造及國防自主的重要使命，近年來更積極投入無人載具、智慧製造及新興航太技術發展。這些成果的背後，來自全體員工多年累積的專業技術、敬業精神與無數努力。政府在推動產業政策的同時，也應同步重視人才培育、技術傳承及合理的人力資源投入，讓優秀人才願意留在航太產業，持續厚植國家自主研發與製造能量。