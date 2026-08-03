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新北第三處原民社宅啟動 樹林南園段將增130戶
新北市府正推動第三處樹林南園段原住民族社會住宅，新北市原民局指出，目前正展開興辦事業計畫及土地使用變更等前置作業，預計2027年至2028年完成用地取得、道路開闢及拓寬，2029年至2032年展開社宅工程發包等作業，完工後將提供130戶，全市原民社宅總戶數增加至336戶。
新北市原住民族人口多達6萬6139人，目前仍有鶯歌南靖、北二高、新店小碧潭、青潭及瑞芳快樂山等5處河海濱原住民族聚落，約185戶、400名族人，長期面臨天然災害風險及居住環境不佳等問題。
新北市已有三峽與新店兩處原民社宅，新規畫的樹林南園段原民社宅基地位於樹林區佳園路三段，臨近台北大學，面積約4825平方公尺，規畫興建3棟9層住宅、共130戶，初估包含道路拓寬及土地徵收等總經費約18億元。
原民局規畫除住宅空間外，也將納入原住民族文化元素，設置聚會空間、社福服務、教育學習及職能培力等設施，並結合社區營造與文化傳承，打造符合原住民族家庭生活需求的居住環境，不只是提供住宅，更希望成為都市原住民族交流、文化延續及產業發展的重要據點。
原民局表示，將持續與中央合作推動社宅安置計畫，希望透過增加原民社宅供給，逐步改善族人居住品質，落實居住正義。
原民局說，預計2027年至2028年完成用地取得、道路開闢及拓寬，2029年至2032年展開社宅工程發包等作業。
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