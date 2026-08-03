快訊

嚇很大！8月10日中部城鎮韌性演習 今天提前響警報

救火變悲劇！希臘2直升機空中相撞 螺旋槳絞入機身凌空爆炸墜谷

Google Pixel手機狂耗電！官方稱修復遭打臉 想省電改3設定

聽新聞
0:00 / 0:00

全球最大健身器材製造基地 喬山越南北寧廠落成啟用

經濟日報／ 特派記者宋健生／越南北寧3日電
喬山董事長羅崑泉（中）宣布，越南北寧廠將帶領集團於2028年突破千億營收大關；接下來，喬山正評估在匈牙利、印尼及印度等地設廠，朝2040年營收3,000億元目標邁進。記者宋健生／攝影
喬山董事長羅崑泉（中）宣布，越南北寧廠將帶領集團於2028年突破千億營收大關；接下來，喬山正評估在匈牙利、印尼及印度等地設廠，朝2040年營收3,000億元目標邁進。記者宋健生／攝影

商用健身器材製造龍頭喬山（1736）越南北寧廠3日落成啟用，董事長羅崑泉宣布，這座全球最大的健身器材生產基地，將帶領集團於2028年突破千億元營收大關；接下來，喬山正評估在匈牙利、印尼及印度等地設廠，朝2040年營收3,000億元目標邁進。

羅崑泉透露，喬山接單暢旺，預估2028年將達到千億營收的量能，屆時產能將不敷需求。目前，喬山已在匈牙利、印尼及印度等地委託合作廠商試作，預計明年啟動設廠規劃，以匈牙利為例，主要以靠近歐洲市場，且生產成本較低為考量。

今天的新廠啟用儀式，由董事長羅崑泉與越南財政部外國投資局長杜文史等人主持。羅崑泉說，北寧廠投產後，越南將晉升為全球最具規模的製造重鎮，提供強大的產能後盾與供貨彈性，為集團未來營運成長奠定堅實的產能基礎。

喬山北寧廠占地20公頃，總投資金額達7,000萬美元（約新台幣23億元），標榜引進自動化、數位化生產流程，打造低耗能次世代示範工廠，目前員工約1,100人，預計年底可達2,000人。

羅崑泉指出，北寧廠主要生產商用與家用電動跑步機、橢圓機、心肺交叉訓練機，以及健身房專用飛輪與重訓設備及相關零組件，預估年產值可達4億美元，與相鄰的越南一廠合計，年產值可達6億美元。

羅崑泉說，美國對等關稅將台灣和越南關稅稅率提高至14.6%，但仍較中國大陸22.1%的關稅有7.5個百分點的優勢，另外越南生產成本較中國大陸低約10%至15%，喬山決將大陸銷美產品由上海廠移往越南北寧廠生產。

喬山6月合併營收51.96億元，月增27.96%、年增14.49%，續創單月營收同期新高，主要受惠商用客戶強勁拉貨潮帶動；累計上半年合併營收250.64億元，較去年同期成長9.38%，亦創歷年同期新高，交出亮眼成績單。

除了本業營收創同期新高，喬山先前因美國政府實施全球關稅加徵措施所繳納的關稅，已獲得美國海關與邊境保護局（CBP）據以陸續辦理退稅，累計達4,151萬美元，並於第2季認列，法人估，每股可挹注約3元獲利。

健身器材產業下半年向來是傳統商用與家用市場的拉貨旺季。喬山上半年在商用大客戶積極展店、產品線汰舊換新帶動下，營收繳出年增一成佳績。法人說，以目前接單狀況來看，第3季旺上加旺，初估單季營收年增幅上看二成以上。

隨著全球連鎖健身房持續擴張與換機潮湧現，喬山表示，將全力發揮全球商用市場的領先優勢，目標在2028年將全球商用市占率一舉推升至七成。

展望今年，喬山在美國退稅款資金挹注，財務體質與營運策略雙雙到位。隨著越南北寧廠啟用，加上下半年歐美節慶旺季陸續報到，喬山全年的營收與獲利有望續創新高。

喬山目前旗下自有品牌包括Matrix、Vision、Horizon、BowFlex及Fujiiryoki（富士醫療器）。全球營運據點銷售覆蓋60餘國，並於38個國家設有46家行銷子公司。在全球設有7座製造廠，憑藉高度垂直整合的研發生產實力，成為全球市占率第一的商用健身器材品牌。

喬山越南北寧新廠落成啟用儀式，由董事長羅崑泉（中）與越南財政部外國投資局長杜文史（右二）等人主持剪綵。記者宋健生／攝影
喬山越南北寧新廠落成啟用儀式，由董事長羅崑泉（中）與越南財政部外國投資局長杜文史（右二）等人主持剪綵。記者宋健生／攝影

喬山越南北寧廠占地20公頃，規劃年產值可達4億美元，是全球最大的健身器材生產基地。記者宋健生／攝影
喬山越南北寧廠占地20公頃，規劃年產值可達4億美元，是全球最大的健身器材生產基地。記者宋健生／攝影

喬山

延伸閱讀

晶碩半報、7月營收雙喜 股價奔漲停 法人估明年挑戰賺三個股本

台達電資本支出上看700億元 啟動全球擴廠

旭源全年營收看增雙位數

璨揚企業10億元打造新廠 黃偉哲盼加速完工投產

相關新聞

新北第三處原民社宅啟動 樹林南園段將增130戶

新北市府正推動第三處樹林南園段原住民族社會住宅，新北市原民局指出，目前正展開興辦事業計畫及土地使用變更等前置作業，預計2027年至2028年完成用地取得、道路開闢及拓寬，2029年至2032年展開社宅工程發包等作業，完工後將提供130戶，全市原民社宅總戶數增加至336戶。

全球最大健身器材製造基地 喬山越南北寧廠落成啟用

商用健身器材製造龍頭喬山（1736）越南北寧廠3日落成啟用，董事長羅崑泉宣布，這座全球最大的健身器材生產基地，將帶領集團於2028年突破千億元營收大關；接下來，喬山正評估在匈牙利、印尼及印度等地設廠，朝2040年營收3,000億元目標邁進。

Love Dad！統一集團空運進口逾4萬朵石斛蘭向天下爸爸致敬

父親節Love Dad！統一企業集團（1216）延續傳遞心意的溫度，為父親節營造溫馨儀式感，今年第三年再度串連7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店/高雄店、DREAM PLAZA、夢時代、統一佳佳、悠旅生活（星巴克）等超過10大品牌，貼心備妥超過4萬朵空運進口石斛蘭，向全天下父親送上感謝。

車市續旺 7月掛牌38657台 年增8.9%

接續前月車市傳統銷售旺季，儘管國際地緣政治動盪與股市短期波動，台灣車市在各品牌夏季促銷的衝刺下，7月單月總市場登錄台數為38657台，年增8.9%，其中，高級車當月領牌8183台，年增1.4%，占比21.2%，累計1~7月總市場登錄台數為240935台，年增2.8%。

新北原住民社宅欠租高達1414萬元 審計報告批管理失靈

新北市目前有新店中正、三峽隆恩埔兩處原住民社會住宅206戶，供無自有住宅及經濟弱勢原住民族人承租。不過新北市審計處指出，原民局在租金收納、欠款追繳及檔案管理有多項缺失，截至2025年底累積欠租達1414萬餘元，且超過9成是陳年舊案，甚至因欠款資料散失，影響後續追繳及債權保全，要求市府全面檢討。

雄獅攜手華航祭82折優惠 東京、首爾來回最低3,888元開搶

中華航空（2610）近期新增高雄直飛沖繩及台北直飛鳳凰城航線，首爾、釜山、布拉格亦陸續增班，看準航網擴張帶動的市場需求，雄獅旅遊（2731）攜手華航，即日起至8月17日推出獨家限時促銷，全航線最低82折起，主打東京、首爾、曼谷、宿霧、沖繩五大熱門航點，來回機票3,888元一口價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。