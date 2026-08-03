全球最大健身器材製造基地 喬山越南北寧廠落成啟用

商用健身器材製造龍頭喬山（1736）越南北寧廠3日落成啟用，董事長羅崑泉宣布，這座全球最大的健身器材生產基地，將帶領集團於2028年突破千億元營收大關；接下來，喬山正評估在匈牙利、印尼及印度等地設廠，朝2040年營收3,000億元目標邁進。

羅崑泉透露，喬山接單暢旺，預估2028年將達到千億營收的量能，屆時產能將不敷需求。目前，喬山已在匈牙利、印尼及印度等地委託合作廠商試作，預計明年啟動設廠規劃，以匈牙利為例，主要以靠近歐洲市場，且生產成本較低為考量。

今天的新廠啟用儀式，由董事長羅崑泉與越南財政部外國投資局長杜文史等人主持。羅崑泉說，北寧廠投產後，越南將晉升為全球最具規模的製造重鎮，提供強大的產能後盾與供貨彈性，為集團未來營運成長奠定堅實的產能基礎。

喬山北寧廠占地20公頃，總投資金額達7,000萬美元（約新台幣23億元），標榜引進自動化、數位化生產流程，打造低耗能次世代示範工廠，目前員工約1,100人，預計年底可達2,000人。

羅崑泉指出，北寧廠主要生產商用與家用電動跑步機、橢圓機、心肺交叉訓練機，以及健身房專用飛輪與重訓設備及相關零組件，預估年產值可達4億美元，與相鄰的越南一廠合計，年產值可達6億美元。

羅崑泉說，美國對等關稅將台灣和越南關稅稅率提高至14.6%，但仍較中國大陸22.1%的關稅有7.5個百分點的優勢，另外越南生產成本較中國大陸低約10%至15%，喬山決將大陸銷美產品由上海廠移往越南北寧廠生產。

喬山6月合併營收51.96億元，月增27.96%、年增14.49%，續創單月營收同期新高，主要受惠商用客戶強勁拉貨潮帶動；累計上半年合併營收250.64億元，較去年同期成長9.38%，亦創歷年同期新高，交出亮眼成績單。

除了本業營收創同期新高，喬山先前因美國政府實施全球關稅加徵措施所繳納的關稅，已獲得美國海關與邊境保護局（CBP）據以陸續辦理退稅，累計達4,151萬美元，並於第2季認列，法人估，每股可挹注約3元獲利。

健身器材產業下半年向來是傳統商用與家用市場的拉貨旺季。喬山上半年在商用大客戶積極展店、產品線汰舊換新帶動下，營收繳出年增一成佳績。法人說，以目前接單狀況來看，第3季旺上加旺，初估單季營收年增幅上看二成以上。

隨著全球連鎖健身房持續擴張與換機潮湧現，喬山表示，將全力發揮全球商用市場的領先優勢，目標在2028年將全球商用市占率一舉推升至七成。

展望今年，喬山在美國退稅款資金挹注，財務體質與營運策略雙雙到位。隨著越南北寧廠啟用，加上下半年歐美節慶旺季陸續報到，喬山全年的營收與獲利有望續創新高。

喬山目前旗下自有品牌包括Matrix、Vision、Horizon、BowFlex及Fujiiryoki（富士醫療器）。全球營運據點銷售覆蓋60餘國，並於38個國家設有46家行銷子公司。在全球設有7座製造廠，憑藉高度垂直整合的研發生產實力，成為全球市占率第一的商用健身器材品牌。

喬山越南北寧新廠落成啟用儀式，由董事長羅崑泉（中）與越南財政部外國投資局長杜文史（右二）等人主持剪綵。記者宋健生／攝影