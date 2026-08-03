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Love Dad！統一集團空運進口逾4萬朵石斛蘭向天下爸爸致敬

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
Love Dad！統一集團空運進口逾4萬朵石斛蘭向天下爸爸致敬。統一超／提供
Love Dad！統一集團空運進口逾4萬朵石斛蘭向天下爸爸致敬。統一超／提供

父親節Love Dad！統一企業集團（1216）延續傳遞心意的溫度，為父親節營造溫馨儀式感，今年第三年再度串連7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店/高雄店、DREAM PLAZA、夢時代、統一佳佳、悠旅生活（星巴克）等超過10大品牌，貼心備妥超過4萬朵空運進口石斛蘭，向全天下父親送上感謝。

父親節鮮花選用由泰國進口的「銀河」品種石斛蘭，象徵剛毅與溫柔並存的父愛，被譽為「父親之花」，代表對爸爸堅定守護與無私奉獻的感念。今年的精緻花盒設計延續「Love Dad」主題，融合黑、紫、金高貴色調，展現內斂卻深沉的情感厚度，父愛如蘭，默默綻放，「Love Dad」點亮心中愛意，向天下偉大的父親致敬，送上最體面且溫暖的節日祝福。

自8月5日起至8月8日，7-ELEVEN限定門市販售空運進口石斛蘭（售價188元/支），另有限量CupiCho精品巧克力禮盒加價購，提供父親節贈禮新選擇；推薦可使用foodomo外送平台遠端贈送空運進口石斛蘭，8月6日起至8月8日加碼推出用1點OPENPOINT即可享免運優惠，邀請您表達對爸爸的敬重之愛。

8月7日起至8月9日，統一時代百貨高雄店、夢時代會員於當日全館指定櫃位消費累計滿3,000元即贈送「空運進口石斛蘭」1支；統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA會員於當日全館指定櫃位消費累計滿2,000元即贈送「空運進口石斛蘭」1支；康是美8月5日至8月9日單筆消費滿2,888元即免費送「空運進口石斛蘭」1支；星巴克於8月6日到8月8日單筆消費滿888元，即可獲得「空運進口石斛蘭」1支（數量有限、單店贈完為止）。

統一企業集團亦展開一系列Love Dad活動！8月5日至8月9日期間，uniopen會員於7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨、DREAM PLAZA、夢時代、星巴克、博客來等逾13個線上線下指定通路，購買指定商品或單筆消費滿888元起（各通路滿額門檻請見官網公告），再享OPENPOINT點數10倍送。

全台7-ELEVEN門市更推出uniopen會員消費滿額優惠三重送活動，結帳金額滿250元送20元滿額折價券（至8月11日止下次消費滿250元即可折抵），最高結帳金額1,111元就可獲得購物金與UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙1串贈品兌換券等超多好康；購買統一企業指定商品再加贈5% OPENPOINT點數。CITY系列飲品推出父親節專屬杯套還能暖心留言，以及指定品項買二送二等優惠，以暖心細節陪伴爸爸享受專屬咖啡時光。

石斛蘭 統一 統一集團

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