這一鍋餐飲集團父親節「8」優惠齊發 和牛只要8元、全單88折

下半年節慶與連假狂潮來襲！節慶及三波連假接連登場，從父親節、七夕打頭陣，一路延續至光復節，期間合計多達10天連假，全台家庭聚會與節慶餐敘需求全面爆發！這一鍋餐飲集團搶先啟動超狂會員祭，推出天天抽千元套餐活動，迎接集團將近百萬名會員，8月3日起推出「會員寵粉計畫」登場，集結旗下「這一鍋」、「這一小鍋」、「燒肉同話」及「韓啵韓式料理」四大品牌，全台30間門市每日抽每日送價值1,880元的「這一鍋雙人套餐」，此次豪送3,000份套餐總價值突破560萬元。

迎接下半年節慶及連假聚餐熱潮，這一鍋餐飲集團也迎來近百萬名會員，推出超狂「會員寵粉計畫」，陪伴消費者一路歡聚至秋季。此次串聯旗下「這一鍋」、「這一小鍋」、「燒肉同話」及「韓啵韓式料理」四大品牌全台共30 間門店，連續 100 天天天抽、天天送。全台每間門店每日各抽出 1 名幸運消費者，每天送出 30 份、每份價值 1,880 元的「這一鍋雙人套餐」，活動期間預計狂送 3,000 份，總價值超過 560 萬元，推出重磅回饋搶攻下半年餐飲聚會商機。

下一次歡聚大餐由這一鍋來買單！這一鍋餐飲集團會員祭霸氣狂撒 560 萬元，自8月3日起一路開跑至11月10日，連續100天天天抽、天天送，豪撒總價值超過560萬元，完整橫跨父親節、七夕、中秋節、教師節，以及國慶日與光復節連假。活動期間，APP會員只要至旗下四大品牌全台任一門店完成消費，不限消費金額、不需購買指定套餐，即可取得抽獎資格，每天都有機會抱回價值1,880元的「這一鍋雙人套餐」。

這一鍋餐飲集團以「每一次到訪，都有機會開啟下一次相聚」為核心，串聯全台30間門店共享回饋，讓不同品牌、不同地區的消費者都能參與，無論是家庭聚餐、朋友相約或節慶餐敘，只要走進旗下品牌享用美食，下一次雙人歡聚就有機會由集團招待，讓這一餐的歡聚直接延續到下一餐。

迎接父親節聚餐需求，這一鍋餐飲集團推出父親節「8」系列優惠，旗下燒肉同話、這一小鍋及韓啵韓式料理，分別將身分證與車牌中的指定數字轉化為優惠條件。迎接父親節聚餐需求，這一鍋餐飲集團旗下四大品牌同步推出限定優惠。「燒肉同話」推出日本和牛8元加購；「這一小鍋」車牌含兩個以上「8」享全單88折；「韓啵韓式料理」對中「5、2、8」指定數字可獲餐點招待；「這一鍋」則推出「鍋氏宗親會」聯名套餐，完成指定挑戰可享四人套餐75折。