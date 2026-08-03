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車市續旺 7月掛牌38657台，年增8.9%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣車市在各品牌夏季促銷的衝刺下，7月單月總市場登錄台數為38657台，年增8.9%。聯合報系資料照
台灣車市在各品牌夏季促銷的衝刺下，7月單月總市場登錄台數為38657台，年增8.9%。聯合報系資料照

接續前月車市傳統銷售旺季，儘管國際地緣政治動盪與股市短期波動，台灣車市在各品牌夏季促銷的衝刺下，7月單月總市場登錄台數為38657台，年增8.9%，其中，高級車當月領牌8183台，年增1.4%，占比21.2%，累計1~7月總市場登錄台數為240935台，年增2.8%。

汽車龍頭和泰車表示，旗下TOYOTA與LEXUS雙品牌7月合計登錄達今年度單月新高，共16071台，取得41.6%的市占率，年增18%；累計1-7月合計登錄92599台，年增2.7%，市占率達38.4%。

和泰車表示，1.TOYOTA品牌7月登錄12807台，年增14.1%，市占率33.1%，也是2016年以來7月單月新高；累計1~7月登錄達75119台，市占率達31.2%，品牌旗下多款車型於7月持續領跑各級距市場。

和泰車指出，7月高級車市場共登錄8183台，年增1.4%，截至7月底，年度累計登錄達57502台，年減2%，而適逢夏季競賽月的最後衝刺期，LEXUS RX、NX等主力車款持續熱銷，並受惠於UX的大量來車下，本月共登錄3264台，占有率達39.9%。年度累計達17480台，占有率30.4%，持續在高級車品牌中保持領先地位。

和泰車表示，隨著民俗月來臨，各大車廠把握節前的最終衝刺階段，預估將催出一波交車熱潮，預估8月總市場可望達到28000台，展現市場強韌的換購需求。

車市 和泰車 地緣政治

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