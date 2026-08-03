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新北原住民社宅欠租高達1414萬元 審計報告批管理失靈

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市三峽隆恩埔社宅供不應求。圖／聯合報系資料照
新北市三峽隆恩埔社宅供不應求。圖／聯合報系資料照

新北市目前有新店中正、三峽隆恩埔兩處原住民社會住宅206戶，供無自有住宅及經濟弱勢原住民族人承租。不過新北市審計處指出，原民局在租金收納、欠款追繳及檔案管理有多項缺失，截至2025年底累積欠租達1414萬餘元，且超過9成是陳年舊案，甚至因欠款資料散失，影響後續追繳及債權保全，要求市府全面檢討。

審計處指出，原民局目前管理兩處原民社宅，另規畫在樹林興建第三處原民社宅，未來總戶數將增至336戶。但現行租金收繳月卻仍是採人工逐筆核對及登載，審計處抽查2025年11月至2026年1月資料發現，租金收繳核算作業較內部控制規定期限晚34至60天。

審計處也說，原民社宅2017年至2026年2月底，承辦人更換11人次，最短僅任職1個月，增加業務交接及資料錯漏風險，若未建立資訊化管理機制，未來管理壓力恐更加沉重。

審計處統計，新北市從2007年至2024年度累積應收未收租金達「1414萬8307元」，其中2007年2017年度欠款1329萬餘元，占全部未結清欠款93.95%，因年代久遠及人事更迭，原民局未留存完整欠租戶明細資料，難勾稽、追繳，有嚴重疏漏。

審計處也查出，有3名欠租戶已在2023年租約屆滿遷出，但直到今年3月審計查核時，仍未移送法院聲請強制執行，延宕約3年影響債權保全。

原民局回覆審計處表示，將參考各縣市社宅管理經驗，評估建置租金管理資訊系統可行性，持續清理欠款、定期召開檢討會議追蹤執行情形，並盡速將欠租案件移送法院聲請強制執行，同時檢討修正內部控制制度，強化租金收繳及債權管理。

新北市議員馬見表示，審計處已連續多年提出問題，原民局早知缺失存在，卻遲未改善，也未向社會說明具體改善進度，社宅涉及公共資源管理，租金收繳、帳務管理及債權保全都不能鬆散，若長期仍仰賴人工管理，甚至發生欠款資料散失情形，應建立完善的資訊管理、催收及風險預警機制，同時兼顧真正有經濟困難家庭的協助，並提出具體改善時程。

馬見強調，原民社宅是一項照顧原住民族人的政策，制度管理做得越完善，越能將有限資源留給真正有居住需求的家庭，也能維持社會對政策的信任，照顧、協助真正需要的族人。

市議員蘇錦雄則表示，原民社宅提供優惠租金，是政府照顧族人的政策，承租人依法繳納租金是基本責任，對於惡意欠租者，期限屆滿仍未繳納就應依法強制執行，管理辦法也應更加明確、落實，但政府一方面要加強宣導與催收，另一方面也要區分真正經濟弱勢者，例如身障、單親或無工作能力者，提供必要社會資源協助。

原民青年指出，社宅一戶難求，很多人排隊好幾年都無消無息，盼市府加強管理，避免公共資源遭占用，讓真正有居住需求的族人受惠。

社宅 新北 原住民

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