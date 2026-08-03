雄獅攜手華航祭82折優惠 東京、首爾來回最低3,888元開搶

中華航空（2610）近期新增高雄直飛沖繩及台北直飛鳳凰城航線，首爾、釜山、布拉格亦陸續增班，看準航網擴張帶動的市場需求，雄獅旅遊（2731）攜手華航，即日起至8月17日推出獨家限時促銷，全航線最低82折起，主打東京、首爾、曼谷、宿霧、沖繩五大熱門航點，來回機票3,888元一口價。

根據交通部觀光署統計，今年上半年國人出國人次首度突破千萬大關，較去年同期成長16.6%，雄獅旅遊機票銷售排行顯示，短程航點前五名依序為東京、大阪、上海、福岡及曼谷；長程航點則由雪梨居冠，其次為溫哥華、墨爾本、倫敦及美國安大略，顯示國人無論短程或長途旅遊熱潮持續攀升。

雄獅（2731）預期，中秋、國慶連假將推升新一波訂票需求，此次攜手中華航空鎖定高CP值熱門航點，搭配每日不同優惠，預估活動期間整體開票量可望翻倍成長。

雄獅與華航獨家優惠最大亮點為3,888元來回機票，8月5日起每週一、三、五早上10點限量開搶，東京、首爾、曼谷、宿霧及沖繩熱門航點輪番登場，適用出發日期為9月1日至12月31日；另外華航全航線折扣，涵蓋東北亞、東南亞、紐澳、歐洲、美國等，經濟艙最低82折起，商務艙亦有9折優惠，如新航點鳳凰城最高可折逾3千元，適用票期延伸至2027年1月20日，方便旅客提前規劃秋冬及跨年行程；雄獅會員另加碼住宿及交通好禮，購買華航香港來回機票滿2人，並在雄獅加訂指定飯店兩晚以上，可享平日其中一晚住宿招待；美國線單筆訂單滿10萬元，贈桃機單程機場接送900元購物金。

活動期間搭配多元會員優惠機制，包含APP專屬折扣碼、指定中國信託信用卡千元折扣及週末全站折扣碼等，會員首購另有機會獲得雄獅幣回饋。