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五福生日慶開跑！第二人最高現折3,000元 日韓、歐洲都有優惠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

暑假出國熱潮延續至下半年，旅遊業者持續祭出優惠搶客。五福旅遊（2745）宣布8月3日至31日推出生日慶活動，指定團體行程祭出第二人最高現折3,000元，日本、韓國、歐洲及澳洲等熱門目的地都適用，自由行也享第二人折1,000元，希望吸引旅客提早規劃秋冬出遊。

五福旅遊表示，此次優惠依旅遊產品類型提供不同折扣方案，長程線指定團體行程可享第二人最高現折3,000元，短程線指定團體行程第二人最高折2,000元，自由行指定商品則可享第二人折1,000元，優惠期間至8月31日止。

長程線主打「澳洲黃金海岸輕鬆遊7日」，搭乘長榮航空直飛昆士蘭，走訪布里斯本、黃金海岸等景點，安排抱無尾熊、餵食袋鼠等體驗，並加贈行李束帶及萬國轉接插頭；另一款「聖誕市集超值德奧捷10日」則以德國、奧地利及捷克三國為主軸，規劃新天鵝堡、庫倫洛夫、布拉格及維也納聖誕市集等人氣景點，兩項行程皆適用第二人現折3,000元優惠。

短程旅遊方面，日本推出「小松夏季避暑4日」，主打北陸山林景觀、溫泉及在地美食；韓國則推出「不走蔘肝 易起遊韓國5日」，全程不安排人蔘及保肝購物站，降低購物壓力，並安排愛寶樂園、臨津閣和平纜車、弘大商圈等行程；越南「夏夏叫 芽莊5日」則主打無購物行程，除安排海鮮自助餐佐龍蝦吃到飽，也將前往有「越南版迪士尼」之稱的芽莊珍珠島遊樂園，上述指定團體商品皆可享第二人最高折2,000元。

偏好彈性安排行程的旅客，自由行也同步推出優惠，包括東京5日、首爾5日及曼谷5日等熱門商品，第二人皆可現折1,000元，提供不同預算及旅遊需求的消費者更多選擇。

除了旅遊優惠外，五福旅遊也規劃多項生日慶限定活動。活動期間凡報名並完成付訂指定行程，即可參加抽獎，獎項包括雲朗集團聯合住宿券；採累計抽獎機制，活動期間報名付訂越多指定行程，可獲得越多抽獎機會。此外，8月22日前往門市加入Line@好友，可獲贈限量摺疊購物袋；8月壽星報名指定行程並完成付訂，可獲贈多功能隔熱墊，8月22日當日壽星再加碼贈送涼感U型頸枕。

日韓 生日 歐洲

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