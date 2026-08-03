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7月車市 較去年同期成長約9%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

7月接續前月車市傳統銷售旺季，儘管國際地緣政治動盪與股市短期波動，台灣車市在各品牌夏季促銷的衝刺下，單月總市場登錄台數為38,657台，年增8.9%，其中，高級車當月領牌8,183台，年增1.4%，占比21.2%。

累計1-7月總市場登錄台數為240,935台，已較去年同期成長2.8%，其中，高級車累計領牌57,502台，仍較去年衰退2%，占比23.9%。

龍頭車廠和泰車指出，隨著民俗月來臨，各大車廠把握節前的最終衝刺階段，預估將催出一波交車熱潮。預估 8 月總市場可望達到 28,000 台，約較去年減少5%，持續展現市場強韌的換購需求。

和泰汽車旗下 TOYOTA 與 LEXUS 雙品牌 7月合計登錄達今年度單月新高，共16,071 台 ， 取得 41.6% 的市占率，為2010年以來7月單月新高，年增達18%；累計1-7月合計登錄 92,599台，年增2.7%， 市占率達 38.4%。和泰車旗下兩品牌8月銷售目標設定9,600台，市占率34.3%。

2. TOYOTA 8月延續「TOYOTA 5大豪禮 空前鉅獻」優惠活動！ 本月至8/12，入主COROLLA CROSS、COROLLA ALTIS、YARiS CROSS、TOWN ACE、VIOS，即享史上首次6年16萬公里延長保固，再加碼原價15,900元Panasonic 女王機 (EH-NC50)，還享最高80萬0利率、最高3萬舊換新圓夢金及3萬配件金；此外，TOYOTA 也持續為電動車款 bZ4X 及 Urban Cruiser 的車主提供「6 個月免費隨插即充」方案，讓消費者自在跨入電能新生活。

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