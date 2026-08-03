中元採購旺季登場 量販三強全面搶市

中元節年度採買旺季登場，量販業年度大檔正式開戰。萬家福、大全聯與遠東愛買同步啟動中元節檔期，除祭出檔期優惠外，也同步強化電商、企業採購及客製化服務，全面備貨迎戰普渡商機。

萬家福量販攜手樂家康超市推出為期一個月中元檔期活動，並端出2億元回饋，預估整體業績可望成長逾兩成；大全聯除擴大實體與全電商布局，也鎖定企業、宮廟及團體需求推出客製化鋪桌服務，瞄準中元採購需求，力拚維持百億元以上業績規模；遠東愛買則延續「白沙屯媽平安箱」等特色商品，帶動中元採買需求，預估整體業績可望維持雙位數成長。

業者指出，中元節為全年僅次於農曆春節的重要採買旺季，消費需求涵蓋家庭普渡、企業拜拜及宮廟大型祭祀等多元場景，近年消費者採購型態也逐漸從單純採買供品，轉向一次購足、線上訂購及客製化服務，帶動量販業者擴大服務布局。

萬家福表示，隨著更名後迎來首波年度中元盛事，全面啟動為期一個月的促銷攻勢，祭出總值2億元回饋，除連續五波會員滿額9折外，也結合線上購物、家速配及OPENPOINT會員生態圈，透過百件商品買一送一、大包裝供品、加價購及點數回饋等多項優惠，希望在年度重要採買旺季帶動來客及業績成長。

商品銷售方面，萬家福觀察，罐頭、泡麵、零食仍是中元普渡主力品項，此外衛生紙、清潔用品、寵物食品等民生及生活用品需求也同步升溫，顯示中元採購已從祭祀用品延伸至家庭日常消費。

大全聯則看好中元普渡的穩定需求，持續強化多元採購服務。除實體門市提供普渡商品選購，全電商同步推出箱購配送，滿足消費者大量採買與配送到府需求；針對企業、宮廟及團體採購，大全聯更推出「鋪桌服務」，從商品挑選、套餐規劃到現場布置皆可依需求客製化，搶攻大型普渡市場。

愛買則延續特色化策略，推出「中元大放送」檔期，聚焦泡麵、飲料、餅乾、罐頭及生活用品等普渡熱門品項，同時延續「白沙屯媽平安箱」系列商品，結合信仰文化與節慶需求，創造差異化採買選擇，帶動中元檔期買氣。