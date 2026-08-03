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航空燃油漲價 國籍航空9日起調升燃油附加費短程30美元、長程78美元
受近期國際航空燃油價格走揚影響，交通部民航局宣布，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自本月9日起調漲，短程航線由27.5美元調升至30美元（約新台幣970元），長程航線則由71.5美元調升至78美元（約新台幣2,520元）。民航局並要求航空公司充分揭露相關資訊，保障旅客知情權益。
民航局表示，現行客運燃油附加費調整機制自2005年建立，依中油公司公告的國際航空燃油每桶牌價分級收費。當油價未達40美元時不收取燃油附加費；達40美元以上開始收費，並隨油價每增加10美元，短程航線增加2.5美元、長程航線增加6.5美元。
依中油最新公告，國際航空燃油價格由每桶133.29美元上漲至147.57美元，使燃油附加費級距由第11級調升至第12級，因此國籍航空公司國際航線燃油附加費同步調整，自本月9日起生效。
調整後，短程航線燃油附加費為30美元，長程航線為78美元。
民航局指出，已要求各航空公司以適當方式揭露燃油附加費相關資訊，包括油料成本占整體營運成本比重或計算方式等，協助旅客了解收費依據，降低消費疑慮。旅客也可向各航空公司洽詢，或至官網查詢最新燃油附加費資訊。
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