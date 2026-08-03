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資金動能、長期買方雙支撐 專家：北市商辦「租金攀升、價格盤整」
CCIM 常務理事、信義全球資產副總經理歐人彰指出，第2季專業投資人在商業不動產的投資信心指數中，辦公室投資信心指標回升至113.33點，市場氣氛隨總體環境改善轉趨樂觀。
歐人彰表示，除AI與科技產業持續帶動需求外，資本市場表現強勢及股市高檔震盪，亦提升企業與投資人信心，進而支撐商用不動產投資意願。
歐人彰分析，台北核心商圈空置率維持低檔，A級辦公供給有限，帶動租金穩步上揚；在資金動能與長期持有買方支撐下，成交價格維持高檔整理，整體呈現「租金攀升、價格盤整」格局。
不過，歐人彰提醒，仍須關注利率政策、景氣循環與新增供給等不確定因素。整體而言，在基本面穩健與資本市場支撐下，短期市場仍偏向正向發展。
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