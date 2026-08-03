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市場推案降溫、小型社區成主流 北市第2季預售屋申報量減逾2成

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

台北市地政局3日公布今年第2季預售建案資訊動態季報，北市預售建案申報備查共20案，較上季減少23.08％，申報總戶數1,254戶，較上季減少44.73％，顯示市場推案力道放緩。其中，北投區為本季申報案件最多行政區，推案型態則以80戶以下的小型住宅社區為市場主流。

預售屋交易動態方面，北市今年第2季申報解約案件共47件，較上季增加11.9％，較去年同期增加30.56％。所謂解約，是指買方與建商終止已簽訂的預售屋買賣契約。至於換約部分，自內政部2023年7月1日實施預售屋契約有條件換約規定以來，截至今年第2季，全市累計核准換約34件，申請原因以「本人或家人重大傷病」及「共同買受人轉讓」為主。

在履約保障方面，今年第2季全市住家用預售建案買賣定型化契約皆已採行履約擔保機制，其中以「不動產開發信託」最多，共14案，占比70％，為目前最主要的履約保障方式。

地政局也提醒，審閱預售屋契約時，仍有部分建案出現「應記載漏未記載」、「違反應記載內容」或「增列不利消費者條款」等情形，民眾簽約前應特別留意五項常見錯誤條文，包括「通知交屋期限」、「地價稅、房屋稅之分擔比例」、「貸款撥付」、「共有部分之點交」及「驗收」等內容。民眾可參閱地政局官網預售屋專區公布的定型化契約應記載及不得記載事項與常見錯誤態樣，或利用「預售屋智能契約問答－Hi Landy」線上即時問答，保障自身購屋權益。另外，地政局今年第2季實地查核4案預售建案契約及購屋預約單使用情形，查核結果全數符合相關規定，顯示受查建案在契約及預約單使用上皆依規辦理。

預售屋

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