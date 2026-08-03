台南捷運藍線將動工 平實營區房價站穩6字頭

台南捷運藍線基本設計經費獲行政院審議通過，市府啟動發包程序，六都最後一塊捷運拼圖到位。信義房屋分析，沿線10站中平實營區新案房價站穩6字頭最搶眼，東橋、文化中心站點行情也有撐。

談及捷運路網對房價的影響，信義房屋台南民生店協理張榮認為，房價走勢不是單一因素影響，但捷運建設對房價也不是完全沒反應。以目前沿線10個站點來說，房價最高在B4平實營區一帶，新案成交價穩站6字頭，除了是建商、買方看好未來有捷運，其地點鄰近省道與國道1號，位於人口稠密的東區與永康區、北區交界，且有三所大學、兩大醫學中心級醫院，各項條件加成下，成為穩定支撐甚至引領全市房價的主要原因。

其次，B1與B2站所在的東橋重劃區也受看好，張榮表示，此區域目前新案成交單價也來到40萬~50萬間，砲校遷移後公共建設陸續進駐，且未來台鐵大橋站可轉乘捷運藍線，房價亦有所支撐；而B8文化中心一帶本就是東區精華地帶，與台鐵地下化後新設的林森站距離不遠，加上原台南榮民之家遷移後，讓素地有限的東區再添新的發展空間，住宅、商業機能可望進駐，區域內中古屋詢問度亦高。

張榮說，六都之中，唯台南還沒有捷運，藍線確定將發包施工，雖是輕量型的「高架跨座式單軌系統」，仍象徵六都皆進入「捷運時代」；輔以鐵路地下化、YouBike共享單車運具等，台南人過去比較習慣自己騎車、開車的生活習慣，也會漸漸有所轉變。

第一期藍線捷運北起台鐵大橋站，往南沿永康區中華路、東區中華東路至東區文化中心，並由中華東路與東門路口，沿東門路往東至仁德區中山路的仁德轉運站止，全長約8.55公里，將有10座高架車站、1座仁德機廠。