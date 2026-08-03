五福限時回饋第二人最高折3,000元 再抽雲朗集團住宿券

知名上市品牌五福旅遊（2745）今年邁入創立38週年生日慶，特別於8/3至8/31推出慶祝活動！活動期間凡購買指定行程，即可享「第二人最高現折3,000元」的優惠，還有機會抽中「雲朗集團聯合住宿券」的好禮，八月壽星報名更享有專屬加碼好禮。

五福旅遊期待陪伴旅客探索世界，深耕市場多年，憑藉優質的服務，憑藉優質服務與極佳口碑，深受旅客喜愛，用超值的旅遊驚喜，點亮精彩的生日喜悅。

為了回饋廣大旅客，抽獎活動特別採用「累計制」，即每位旅客於活動期間報名付訂越多指定行程，即可獲得越多抽獎機會，累計次數無上限，報名越多，中獎機率越高，鼓勵旅客在2026年規劃多元的精彩旅程，開啟充滿期待的幸運假期。

此外，五福旅遊更推出多項實用加碼好禮（贈品限量，送完為止），門市限定來店禮、八月壽星專屬禮及8/22 當日壽星加碼。

「澳洲黃金海岸輕鬆遊7日」主打團費不到六萬元即可輕鬆出遊！搭乘長榮航空直飛澳洲昆士蘭，行程安排走訪陽光之都布里斯本與避暑勝地黃金海岸，不僅能近距離體驗抱無尾熊與餵食袋鼠的樂趣，更能盡情享受南半球的優閒陽光與海岸風光。

凡報名該行程除享受「第二人折 3,000 元」優惠外，更貼心加贈行李束帶與萬國轉接插頭的參團好禮。

「聖誕市集 超值德奧捷10日」則主打歐洲秋冬浪漫風情，精選德奧捷三國精華行程，搭乘長榮航空直飛慕尼黑。

行程深度走訪德國與捷克精華景點，安排走進童話城堡新天鵝堡、漫步夢幻水鄉童話小鎮庫倫洛夫（CK小鎮），並走訪充滿浪漫建築風貌的布拉格與聖誕氛圍濃厚的維也納聖誕市集。行程兼具自然美景與豐富人文藝術，同樣享有「第二人折 3,000 元」限時優惠。

短程線第二人最高折2,000元、自由行第二人折1,000元日本旅遊方面，「小松夏季避暑4日」由高雄出發直飛石川縣小松機場，主打北陸自然絕景與加賀人文風情。

行程規劃黑部立山山麓避暑勝地與溫泉名湯體驗，並安排在地時令美食，提供旅客便利的避暑選擇。針對喜愛韓流與超高CP值的旅客，推出「不走蔘肝 易起遊韓國5日」只需 15,900 元起！行程主打全程不進人蔘與保肝購物站，降低購物壓力，內容涵蓋愛寶樂園、臨津閣和平纜車、烏耳島海岸景致以及弘大商圈自由逛街，提供無負擔的韓國旅遊體驗。熱帶渡假路線則推薦「夏夏叫 芽莊5日」全程無購物壓力，安排海鮮自助餐佐龍蝦吃到飽，更安排暢玩有越南版迪士尼之稱的「芽莊珍珠島遊樂園」，豐富行程只要23,900元起。上述團體行程凡報名即同享「第二人現折 2,000 元」超值優惠。

偏好自主彈性規劃的旅客，同樣能享有專屬優惠！自由行推出多款熱門組合，包含「東京自由行5日 酷航午晚」15,999元起、「首爾自由行5日 明洞商圈」14,900元起、「曼谷自由行5日 近惠恭王站」12,999元起，凡報名指定自由行商品，通通享有第二人現折 1,000 元。

歡慶五福旅遊生日慶，特別推出優惠活動邀請旅客一起同樂！不論是團體行程或自由行，皆能帶來豐富優質的跨國旅遊體驗與超值禮遇。