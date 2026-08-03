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璨揚企業10億元打造新廠 黃偉哲盼加速完工投產

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
商用車燈製造商璨揚企業今（3）日在台南市七股區舉行「七股廠房新建工程動土典禮」。照片／台南市經發局提供
商用車燈製造商璨揚企業今（3）日在台南市七股區舉行「七股廠房新建工程動土典禮」。照片／台南市經發局提供

商用車燈製造商璨揚企業3日在台南市七股區舉行「七股廠房新建工程動土典禮」，由璨揚企業董事長黃文獻，台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠及多位協力廠商與貴賓共同執鏟，見證璨揚企業擴展事業版圖、深耕台南的重要里程碑。此次璨揚七股新廠預計投資10億元，未來規劃作為自動倉儲使用，並視營運需求引進機台及相關設備，預計117年完工，將創造約100個在地就業機會。

黃偉哲表示，七股工業區近年採分期開發，市府同步推動土地標租、標售與公共設施建置，讓廠商取得土地後即可進場，並配合建廠進度完善各項基礎設施，縮短從建廠到投產的時間。此次璨揚在短時間內於七股投資設廠，市府樂見企業持續深耕台南，也期盼新廠順利完工、儘速投產。

黃偉哲指出，面對全球產業快速發展及AI人工智慧帶來的科技變革，市府將持續推動工業區開發，要求經發局配合廠商進度，加速完善園區基礎設施、提升行政效率，協助進駐企業順利投產。同時，也期待璨揚持續導入新科技，掌握汽車產業及車用照明等領域的發展趨勢，拓展事業版圖。

璨揚企業深耕台南多年，總部與主要廠房位於台南科技工業區（安南區）。此次選擇七股投資設廠，除因應全球訂單需求成長、提升商用車燈產能及供應鏈韌性，也將配合企業永續發展（ESG）及智慧製造趨勢，持續優化產業布局。

璨揚企業表示，七股是充滿人情味與發展潛力的地方，旗下慈揚基金會長期在七股等地推動長者關懷及社區服務，與地方建立深厚情誼。此次進一步加碼投資七股，除看好當地產業發展潛力，也希望創造更多優質就業機會，帶動地方經濟發展，實現企業與地方共好的願景。

經發局表示，七股科技工業區採公共設施與企業建廠同步推進模式，預計116年9月底完成開發。園區除提供完善基礎建設，也讓廠商可依實際需求彈性安排建廠進度；園區服務中心並與台電變電所共構，兼顧土地使用效率與供電需求，提供穩定、高效率的產業發展環境。自113年啟動招商以來，七股科技工業區已完成5次標售，累計引進38家企業，後續完成招商總投資金額將逾290億元，預估創造超過6,000個就業機會。目前園區已逐步形成汽車零組件、金屬製品及塑膠製品等產業聚落，持續朝高附加價值、低污染的產業園區方向發展。

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