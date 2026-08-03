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包租代管龍頭兆基集團爆財務危機 兆基屋管回應了
媒體報導，包租代管龍頭兆基集團旗下相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出財務危機，公司債無法兌付利息，187位投資人已組成自救會，公司則擬以兆基屋管1.6萬張未上市股票抵債，但投資人並未接受。
對此，趙姬投資接受電訪表示，趙姬投資和兆基屋管財務各自獨立；兆基屋管則強調， 該公司包租代管相關業務不受影響。
根據ETtoday新聞雲報導，趙姬投資和寄居蟹管理顧問對外發行公司債，有人僅購買趙姬投資公司債，有人投資寄居蟹管理顧問公司債，有部分投資人同時持有兩家公司債權。個別投資金額最低約50萬元，最高超過千萬元。
一位投資人向ETtoday新聞雲投訴表示，前後投入約900萬元，如今本金與利息全數卡住，每天都在擔心錢是否還拿得回來，「真的快崩潰了。」
媒體指出，趙姬投資董事長李建成與投資人會面時，提出以兆基屋管股份有限公司股票抵償債務的方案，規畫拿出約1.6萬兆基屋管股票，以每股70元估算，總價值約11億元，並希望投資人暫緩提告。
不過，自救會對於以股抵債方案抱持高度疑慮，投資人指出，兆基屋管並非本案公司債的發行公司，目前也不是上市櫃公司，相關股票缺乏公開交易市場，實際價值、轉讓條件及流動性無法單憑負責人口頭估值確認。
本報電話詢問趙姬投資對外聯絡窗口，公司表示，和兆基屋管財務各自獨立，並不相干。至於媒體所稱財務危機以及後續如何處理，則尚未有進一步說明。
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