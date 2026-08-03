快訊

美日聯手拉抬日圓！兌台幣漲近5% 專家曝最佳換匯時機

桌球／找到了！「學姊」鄭怡靜尋回行李 感謝網友幫忙

母親病逝昔日家醜再掀！侯炳瑩認封鎖哥哥侯冠群 兩度抗癌近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

包租代管龍頭兆基集團爆財務危機 兆基屋管回應了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

媒體報導，包租代管龍頭兆基集團旗下相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出財務危機，公司債無法兌付利息，187位投資人已組成自救會，公司則擬以兆基屋管1.6萬張未上市股票抵債，但投資人並未接受。

對此，趙姬投資接受電訪表示，趙姬投資和兆基屋管財務各自獨立；兆基屋管則強調， 該公司包租代管相關業務不受影響。

根據ETtoday新聞雲報導，趙姬投資和寄居蟹管理顧問對外發行公司債，有人僅購買趙姬投資公司債，有人投資寄居蟹管理顧問公司債，有部分投資人同時持有兩家公司債權。個別投資金額最低約50萬元，最高超過千萬元。

一位投資人向ETtoday新聞雲投訴表示，前後投入約900萬元，如今本金與利息全數卡住，每天都在擔心錢是否還拿得回來，「真的快崩潰了。」

媒體指出，趙姬投資董事長李建成與投資人會面時，提出以兆基屋管股份有限公司股票抵償債務的方案，規畫拿出約1.6萬兆基屋管股票，以每股70元估算，總價值約11億元，並希望投資人暫緩提告。

不過，自救會對於以股抵債方案抱持高度疑慮，投資人指出，兆基屋管並非本案公司債的發行公司，目前也不是上市櫃公司，相關股票缺乏公開交易市場，實際價值、轉讓條件及流動性無法單憑負責人口頭估值確認。

本報電話詢問趙姬投資對外聯絡窗口，公司表示，和兆基屋管財務各自獨立，並不相干。至於媒體所稱財務危機以及後續如何處理，則尚未有進一步說明。

延伸閱讀

台股狂跌「1張少掉1輛進口車」 486先生勸世：借錢投資前先自問3件事

年輕人不要想賺快錢！台積電存股8年獲利逾400萬元 網曝重點是本金

吹噓幫習近平進口石油還有「祖傳瑞士信託」 他爽詐2612萬...下場曝光

台股比美股賠更大？他曝最大風險被忽視：想停損無法出場

相關新聞

包租代管龍頭兆基集團爆財務危機 兆基屋管回應了

媒體報導，包租代管龍頭兆基集團旗下相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出財務危機，公司債無法兌付利息，187位投資人已組成自救會，公司則擬以兆基屋管1.6萬張未上市股票抵債，但投資人並未接受。

台南捷運藍線將動工 平實營區房價站穩6字頭

台南捷運藍線基本設計經費獲行政院審議通過，市府啟動發包程序，六都最後一塊捷運拼圖到位。信義房屋分析，沿線10站中平實營區新案房價站穩6字頭最搶眼，東橋、文化中心站點行情也有撐。

五福限時回饋第二人最高折3,000元 再抽雲朗集團住宿券

知名上市品牌五福旅遊（2745）今年邁入創立38週年生日慶，特別於8/3至8/31推出慶祝活動！活動期間凡購買指定行程，即可享「第二人最高現折3,000元」的優惠，還有機會抽中「雲朗集團聯合住宿券」的好禮，八月壽星報名更享有專屬加碼好禮。

璨揚企業10億元打造新廠 黃偉哲盼加速完工投產

商用車燈製造商璨揚企業3日在台南市七股區舉行「七股廠房新建工程動土典禮」，由璨揚企業董事長黃文獻，台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠及多位協力廠商與貴賓共同執鏟，見證璨揚企業擴展事業版圖、深耕台南的重要里程碑。此次璨揚七股新廠預計投資10億元，未來規劃作為自動倉儲使用，並視營運需求引進機台及相關設備，預計117年完工，將創造約100個在地就業機會。

亞洲藏壽司正式插旗泰國！子公司成立啟動徵才 明年第1季開首店

亞洲藏壽司（2754）加速布局東南亞市場。公司3日宣布，泰國子公司「Kura Sushi (Thailand) Co., Ltd.」已於7月31日正式成立，資本額1,400萬泰銖，由亞洲藏壽司持股49%、泰國當地合作夥伴持股51%，營運團隊同步成軍並啟動徵才，朝明年第1季開出泰國首店的目標推進。

雄獅推華航機票優惠最低82折！日韓泰來回3,888元限量搶

雄獅旅遊攜手華航，即日起至8月17日推出獨家限時促銷，全航線最低82折起，主打東京、首爾、曼谷、宿霧、沖繩五大熱門航點，來回機票3,888元一口價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。