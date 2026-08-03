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立院審查能源管理法 工總盼適用範圍新設或擴建案

中央社／ 台北3日電

立法院正排審「能源管理法」修正草案，擬要求一定規模以上用電大戶設置自用發電及儲能設備。工總今天表示，若維持5MW以上用電大戶皆須強制設置，預估將有400多家半導體、光電、鋼鐵、石化及AI資料中心受影響，建議修法應兼顧產業發展，僅適用於新設或擴廠投資案，並納入替代方案供企業選擇。

全國工業總會今天透過新聞稿指出，依現行「再生能源發展條例」及相關子法規定，契約容量5MW以上用電大戶，已須履行建置相當於契約容量10%的再生能源義務。

工總表示，目前立法院審議中的「能源管理法」修正草案，擬於第10條增訂第4項規定，明定契約容量達一定規模的能源用戶，須於一定期限內設置一定裝置容量以上的自用發電設備及儲能設備，以提升能源自主能力、降低對電網依賴。

工總指出，若修正案通過且門檻維持5MW以上用電大戶，估計約400多家半導體、光電、鋼鐵、石化及AI資料中心將受影響，因此彙整各產業公會意見，提供立法院修法參考。

工總提出3項建議，首先，由於考量企業既有廠區沒有足夠的空間設置儲能及發電設備，加上法律不溯及既往原則，建議修正草案要求設置自用發電設備及儲能設備，應僅適用於擴廠或新設投資案。

其次，工總表示，目前儲能設備仍有安全疑慮，保險公司也多拒絕承保，顯示安全性及技術風險仍待克服，建議條文將「自用發電設備及儲能設備」修正為「自用發電設備或儲能設備」，保留企業選擇彈性。

此外，工總建議除設置設備外，也應納入「替代方案」文字，包括繳納代金、購買再生能源憑證及參與需量競價、需量反應等，提供企業更多元的履行方式。

工總建議，「能源管理法」第10條第4項可修正為「新設能源用戶所簽訂之用電契約，其契約容量達一定容量者，應於一定期限內設置一定裝置容量以上之自用發電設備、儲能設備或其他替代方案」，兼顧降低電網負擔與產業發展需求。

工總也呼籲，未來經濟部訂定相關子法時，應就用電大戶認定標準、履行期限及設備容量等細節，與產業界充分溝通，避免制度設計與企業實務脫節，降低對產業營運及營運的衝擊。

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