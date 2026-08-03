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亞洲藏壽司正式插旗泰國！子公司成立啟動徵才 明年第1季開首店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

亞洲藏壽司（2754）加速布局東南亞市場。公司3日宣布，泰國子公司「Kura Sushi (Thailand) Co., Ltd.」已於7月31日正式成立，資本額1,400萬泰銖，由亞洲藏壽司持股49%、泰國當地合作夥伴持股51%，營運團隊同步成軍並啟動徵才，朝明年第1季開出泰國首店的目標推進。

亞洲藏壽司今年6月底宣布進軍泰國市場，歷時約一個月即完成子公司設立，顯示海外展店腳步加快。公司指出，泰國餐飲市場在東南亞具重要地位，不僅人口規模具支撐，基礎建設及商業環境相對成熟，當地消費者對日式飲食文化接受度高，加上日本動漫及IP文化盛行，有利迴轉壽司品牌切入市場。

此次泰國子公司設址於曼谷，亞洲藏壽司將以台灣作為亞洲營運總部，結合在台灣市場累積的展店、供應鏈及品牌經營經驗，推動泰國首店籌備。目前當地營運團隊已開始招募人才，後續將陸續展開店址、設備、供應鏈與人員訓練等開店作業。

亞洲藏壽司表示，泰國具備日式餐飲發展潛力，也是公司跨出台灣、進軍東南亞市場的首站。透過與熟悉當地法規、通路及消費市場的合作夥伴共同投資，有助降低初期市場進入門檻，加快展店與在地化營運進度。

日本藏壽司持續擴大海外版圖，目前日本、美國及台灣全球店數合計達713家。其中，美國市場自2008年於加州成立子公司以來，已展店94家，長期目標為全美300家；台灣則於2014年成立亞洲藏壽司，目前共有63家門市，目標朝全台100家邁進。

隨泰國子公司正式成立，亞洲藏壽司的亞洲布局也由台灣市場進一步延伸至東南亞。公司後續將以泰國首店營運成效作為拓展基礎，逐步建立當地展店模式，為中長期海外成長增添新動能。

泰國 藏壽司 徵才

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