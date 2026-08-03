醣聯新世代 ADC 藥物 GNX1021一期臨床 完成首位受試者收案

醣聯（4168）3日宣布，自主研發的新世代醣抗原標靶抗體藥物複合體（ADC）GNX1021已於日本順利完成臨床一期試驗首位受試者收案，象徵GNX1021正式邁入人體臨床開發階段，為醣聯在創新ADC產品開發的重要里程碑，也展現公司持續推進全球臨床布局的研發成果。

台灣醣聯表示，GNX1021首次人體試驗為一項於日本及台灣進行的多國多中心一期臨床試驗，主要評估GNX1021用於晚期實體腫瘤患者的安全性、耐受性、藥物動力學、免疫原性及初步抗腫瘤活性。隨著首位受試者完成收案，試驗已正式進入臨床執行階段，醣聯將依照臨床試驗計畫持續推進劑量遞增及受試者收案，評估不同劑量下的安全性與臨床表現，以決定後續臨床開發的建議劑量，並於達成重要臨床里程碑時適時對外說明。

GNX1021是一款針對 branched Lewis B/Y（bLeB/Y）醣抗原所設計的創新ADC。該醣抗原於胃癌及其他消化道腫瘤中高度表現，而在正常組織中的表現相對有限，因此具備作為精準治療標靶的潛力。GNX1021透過辨識癌細胞異常醣化結構，結合ADC技術精準遞送細胞毒性藥物，期望提升腫瘤選擇性、降低非目標組織毒性，並有望克服腫瘤異質性帶來的治療挑戰，為胃癌及其他消化道癌症患者提供新的治療選擇。

醣聯總經理楊玫君表示，GNX1021主要鎖定亞洲高盛行的胃腸道癌症治療需求。胃癌及大腸癌在亞洲地區仍為重要的癌症負擔，未滿足醫療需求龐大。GNX1021完成首位受試者收案，不僅代表產品正式邁入人體臨床試驗的重要里程碑，更驗證醣聯多年深耕醣抗原標靶與ADC技術平台的研發成果。公司將持續推進臨床開發，期待未來為胃癌及其他消化道癌症患者帶來創新的治療選擇，並進一步提升醣聯在全球創新癌症治療領域的競爭力。