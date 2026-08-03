SCFI 連三跌後反彈 法人：有助海運股第3季營運表現

反應國際海運股運價動向的SCFI指數，截至上周為止，為3,205.97點，較前一周上漲4.67%，其中，美東線周張12%，美西線周漲12.54%，歐洲線周跌3.68%；分析師表示，SCFI指數在連續三周走跌後出現反彈，近期運價水準若持續維持高檔震盪，有利航商第3季營收及獲利表現。

展望後市，分析師表示，美國線方面，美東線供需結構較佳，運價走勢優於預期，美西線相較於美東線而言，加班船壓力較大，漲價的支撐力道較弱。歐洲線方面，近期中東戰事局勢反覆，航商紅海復航計畫恐再度延遲，目前需求仍維持旺季水準，但運價先前已漲多，短期內將維持區間震盪走勢。

油價方面，近期新加坡低硫油價格反彈，戰爭前約每噸500美元，戰爭後一度上漲至1,120美元，近期則來到近840美元，若以低硫油價格漲價100美元估算，則美西線每噸燃油成本上漲100美元、歐洲線燃油成本約上漲50美元；以目前歐美線運價水準而言，燃油成本上漲對於航商獲利影響有限。國內三家貨櫃航商中，長榮海運安裝脫硫器時間較早、比例較高，因此，在高油價期間受到燃油成本上漲衝擊將相對較小。