國產小金雞惠普低碳、智慧製造雙升級 搶攻廠辦新商機

國產（2504）旗下小金雞惠普（8424）生產矽酸鈣板與纖維水泥板，為國內矽酸鈣板龍頭廠商。該公司3日表示，惠普受惠於產線整改與經濟部「以大帶小製造業低碳及智慧化升級補助」計畫挹注，充分導入低碳足跡原物料與智慧配料技術，生產效能大幅提升，年度碳排放量更減少兩成，帶動新建工程訂單占比持續攀升。

惠普更成功掌握社會住宅、科技廠辦、新建醫院等大型建設專案。未來將精進AI自動化與智慧製造技術，提升生產效率與產品競爭力，整體營運動能穩健成長，獲利表現可望再創佳績。

隨著碳有價時代來臨，國產集團積極推動「碳競爭優勢」策略並往全建材集團邁進，惠普成立於1981年，生產基地位於苗栗竹南，長年專注於防火綠建材的研發、製造與銷售，主要產品為矽酸鈣板與纖維水泥板，目前共有三條產線，年產能600萬片，廣泛應用於室內裝修工程，市佔率達25%，穩居國內矽酸鈣板市占第一。

惠普生產的矽酸鈣板與纖維水泥板，完全不含石綿，板材可回收再利用，是國內裝修市場廣受歡迎的環保綠建材。營運表現方面，惠普一直是國產集團小金雞，2025年合併營收10.8億元，每股純益（EPS）5.8元，每股配發5元現金股利，相較於2024年成長5.29%，創下歷史新高紀錄。今年首季也淡季不淡，稅後淨利5,309萬元，年增3.89%，展現穩健的獲利實力。

惠普總經理倪勇表示，惠普與同集團國宇建材的ALC輕質磚強強聯手開發高隔音複合式分間牆系統，經內政部建築研究所隔音試驗，隔音性能達65分貝，遠高於法規55分貝之要求，並取得內政部認可的2小時防火時效，可針對高隔音需求提出客製化的解決方案，積極搶攻五星級飯店、高科技廠房等輕隔間市場，展現集團全建材整合優勢。

倪勇指出，近期房市雖有降溫，但2、3年前是國內建照核發量的高峰期，依工程進度推估，最近兩年將迎來新建案大交屋潮，也是室內裝修工程最密集的施工階段。公司主力產品矽酸鈣板屬內裝修建材，銷售上可望受惠，加上今年陸續有社會住宅、新建醫院、科技廠辦等大型專案持續挹注，從第2季至年底出貨量與營運表現都將維持高檔，全年營運展望審慎樂觀。

惠普發言人許嘉明說，此次經濟部「以大帶小製造業低碳及智慧化升級補助」計畫，聚焦在「低碳循環矽酸鈣板製造技術開發」，補助款約3,000萬元，主要透過整改產線，協同供應鏈夥伴一起節能減碳，透過共同制定減碳策略，擴大減碳力度。

為達成經濟部計畫的減碳目標，惠普規劃三大低碳策略，首先是導入低碳足跡原物料與智慧配料技術，如以高爐石部分取代水泥，有效降低產品碳排放，目前低碳矽酸鈣板已成功應用於桃園機場第三航廈；其次是透過製程餘熱回收及設備節能改善，降低天然氣及電力使用，同時更新成形抄造機與裁切設備，降低電力能耗；第三是推動低碳產品驗證與碳養護技術，低碳矽酸鈣板產品除了取得耐燃一級與防火時效1小時等檢測外，也符合環保標章及再生綠建材標章要求，並委託工研院評估廠內碳捕存與再利用技術，持續精進低碳製程。

許嘉明分析，透過此次計畫，產線的年度碳排放量由原本8萬多噸，大幅減少19,161噸，減碳比例達21.4%。而且產品除了獲得環保標章與綠建材標章外，也通過防火隔音驗證，兼具低碳化與高質化雙重效益，可為國內建築市場，注入節能減碳龐大商機。

惠普過去以內裝修市場為主，近年積極拓展公共工程、新建工程等大型專案，目前此部分的訂單量已持續提升，成為帶動營運成長的重要動能。在公共工程方面，應用實績涵蓋桃園機場第三航廈，以及貴和安居、中雅安居、福城好室等多處社會住宅；科技廠辦則成功掌握南亞科、台達電、台光電、緯創等企業建廠裝修工程。醫療建設方面，包括彰化基督教醫院、台大癌醫質子中心、成大老人醫院、豐原亞大醫院等新建醫院，也都有惠普的應用實績。

許嘉明表示，在導入低碳製程之後，惠普下一階段希望邁入AI智慧製造，持續推動數位轉型，建置碳足跡透明化管理、智慧製造技術，以及原料、生產製程與產品履歷追溯機制，提升生產效率與品質管理能力，同時滿足市場對低碳建材與產品溯源的需求，提升公司在國內建材市場的產業競爭力。