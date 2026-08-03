國邑併購普元生技 打造藥械合一雙平台新局 提升全球授權、商業化實力

國邑＊（6875）3日宣布，已完成對高階醫療器材開發公司普元生技策略投資，取得54%股權並完成董事會改選，正式將其納入集團版圖。隨著普元生技加入集團，公司正式完備藥物劑型、與精準給藥器械雙平台布局，藥械組合產品從劑型設計、到器械研發及產品量產，均可於集團內一體完成，研發速度與產品價值同步提升。

國邑藥品表示，全球醫療產業正快速朝向精準治療與個人化給藥發展，藥物劑型與給藥器械的整合已成為創新療法的重要發展方向。國邑自成立以來即以「藥械合一」作為核心發展策略，旗下L606、L608等產品採新劑型與高階吸入器械共同開發模式；未來亦可依不同適應症與治療需求，搭配其他型式的給藥器械，發展多元藥械組合產品。此次整合普元生技，將進一步提升產品研發的優勢與國際合作價值。

普元生技長期深耕高階醫療器材研發，自主開發多項專利醫療器械，並建置符合國際規範的醫療器材GMP製造體系。在精準給藥領域，普元生技於吸入器械掌握「呼吸引動控制」及「單片式不鏽鋼雷射微網孔」等核心專利及技術，可依患者呼吸強度精準控制給藥時機，達成「吸氣給藥、吐氣停藥」的遞送效果；相關技術亦已應用於國邑* L606及L608專屬霧化器的設計與開發，展現雙方多年合作成果。納入集團後，普元生技的器械研發與製造能量將直接支援國邑* 後續藥械組合產品的開發，使「藥械合一」由合作模式進一步落實為集團自主能力。

在市場布局方面，普元生技自有產品已取得歐盟CE Mark及台灣TFDA醫療器材許可證，並具備國內外市場銷售實績，目前正積極推動歐盟MDR認證。未來除持續支援集團藥械組合產品發展外，亦將拓展自有器材產品的應用範圍與市場布局，形成新藥與高階醫療器材雙引擎成長模式。

國邑董事長王建治表示，藥械合一是國邑自成立以來的核心策略，普元生技加入後，劑型與器械的開發能量得以在同一個集團內整合完成，不論採用何種給藥途徑，集團都具備自主完成藥械組合開發的能力。未來雙方將以雙平台架構共同發展，一方面推動具市場競爭力的藥械組合產品，一方面拓展自有器材產品的事業版圖，提升集團整體價值，朝國際級藥械整合平台邁進。