百年餅舖寶泉迎小月餅誕生50周年 今年中秋推出「花月良辰」禮盒搶巿

一顆小月餅，陪伴台灣走過半世紀！百年餅舖寶泉迎小月餅誕生50周年，宣布今年中秋推出「花月良辰」中秋禮盒，集結品牌最具代表性的三大人氣商品─暢銷50年的首創小月餅、二代蛋黃酥與獲日本天皇賞的御丹波，被不少老饕譽為「中秋三大天王」同框登場。

寶泉總經理陳孟君強調，一次品嚐三款經典人氣糕點，也讓送禮者不用再為選擇而煩惱，尤其適合企業送禮，展現滿滿的誠意。

迎接小月餅誕生50周年，陳孟君以感謝的心情，向一路支持品牌的消費者致意。除秉持品質一貫堅持外，也默默守著阿公時期傳承回饋社會，每年都支持公益團體設立清寒獎學金及急難救助金。

在網路及社群資訊發達的當下，很多伴手禮都積極炒作網路音量，但有些在地老品牌的節慶送禮業績卻屢創新高。

像寶泉的小月餅，在這幾年網路市場蛋黃酥的熱度下，依然沒有退燒，每年業績不斷增長，近十年來中秋節檔期銷售累計超過42棟台北101高度。品牌歷久不衰，不是靠話題炒作，而是靠消費者一次又一次的回購累積口碑。

以寶泉小月餅為例，每年業績穩健增長，近10年來中秋節檔期銷售的數量，累計超過42棟台北101大樓的高度。

寶泉表示，1976年一顆外型精巧、方便分享的小月餅在台中誕生。當時的糕餅市場，多以傳統大月餅為主，寶泉率先突破既有形式，推出尺寸更適合個人享用，更符合現代送禮需求的「小月餅」，讓中秋月餅從一個人切著吃，變成每個人都能擁有屬於自己的一顆月圓。

陳孟君說，寶泉小月餅沒有華麗的行銷語言，也沒有的流量操作，而是始終堅持一件事：把每一顆月餅做好。光是白鳳豆沙就要熬煮8個小時，從餅皮比例、內餡製程，到原料挑選，每一道工序都延續多年累積的製餅經驗。

今年中秋，百年餅舖寶泉推出「花月良辰-單層」中秋禮盒，集結品牌最具代表性的三大人氣商品，暢銷50年的首創小月餅、二代蛋黃酥與獲日本天皇賞的御丹波，被老饕譽為「中秋三大天王」同框登場。

除了「花月良辰」禮盒外，寶泉也提供多款熱銷的禮盒，還有早鳥優惠供企業及民眾選擇。