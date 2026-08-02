富旺超青安全台成交近30戶「艾美莊園-市鎮香榭」邀孫淑媚開唱慶落成

富旺國際（6219）布局彰化鹿港的造鎮案「艾美莊園－市鎮香榭」完工落成，今(2)日下午舉辦「富旺仲夏派對」。董事長林宗毅表示，6月1日推出「超青安」力挺自住客成家專案，短短二個月全台成交近30戶，市場反應熱烈。

「富旺仲夏派對」邀請金曲台語歌后孫淑媚、MOMO親子台櫻花姊姊接力演出，結合音樂、親子互動及特色市集，也同步揭開社區完整落成後的生活場景。從寬闊中庭、景觀空間到全齡公設，皆能容納大型活動，凸顯大型造鎮案與一般單棟住宅產品的規模差異。

林宗毅表示，此次舉辦大型社區活動，不只是單純將舞台搬進社區，更希望透過實際使用，讓住戶及地方民眾看見造鎮規劃所能帶來的生活樣貌。相較傳統住宅以室內坪數及單一公設為主，大型造鎮案更強調住宅、景觀、公設及社區活動的整合。

「艾美莊園－市鎮香榭」為北彰化最大規模造鎮案之一，從建築配置、景觀動線、公設機能到社區營造均採整體規劃，突破鹿港過去以透天住宅為主的居住型態。

社區規劃400米環繞式散步道，住戶不必離開社區即可散步、慢跑及運動；另配置兒童遊戲空間及多元休閒設施，滿足親子、家庭及樂齡族群需求，並導入飯店式管理服務。

林宗毅指出，隨著家庭結構及生活型態改變，「家」的定義已不再只是室內坪數，而是延伸至孩子活動、長輩休憩及家庭共同生活的公共空間。大型造鎮案的優勢，就在於能將住宅、公設、景觀及社區活動串聯，讓公設不只是交屋前的展示，而是入住後真正融入日常生活。

他表示，富旺希望重新找回鄰里互動與人情溫度，並以現代住宅的安全、管理與隱私條件，打造「共好共榮的新式四合院」，透過完整造鎮規劃，讓住戶關上門時擁有自己的生活，走出家門後，也有可以交流、散步、運動與參與活動的公共場域。

富旺也將透過節慶、親子及鄰里活動，建立居民的交流與認同，讓大型社區從單純的住宅聚落，進一步形成具有生活機能及鄰里互動的新型態居住環境。

除了造鎮規模及公設條件，降低首購家庭購屋門檻，也是此次活動的訴求重點。「艾美莊園－市鎮香榭」規劃2至4房格局、共364戶，每坪成交單價3字頭，主力總價約700萬至1,200萬元。

全案搭配限時限量「富旺超青安」成家方案，前36期房貸利息最高補貼2.5％、貸款成數最高達8成。目前全案銷售率已逼近4成，購屋客以在地人為主；至於「富旺超青安」方案推出以來，全台已有近30戶受惠。

林宗毅表示，部分租屋家庭並非完全沒有購屋能力，而是受制於頭期款及房貸初期負擔，遲遲跨不出購屋門檻。若透過貸款條件及利息補貼，讓每月房貸支出接近原有租金，租屋族就可能重新評估「繳租」與「累積住宅資產」之間的差異，這也是「富旺超青安」希望協助家庭跨出成家第一步的核心。

林宗毅在今年股東會中宣布，6月1日推出「超青安」力挺自住客全台最強成家專案，針對旗下新成屋未售戶，直接補貼36個月最高2.5%房貸利息，初估北中南約有700戶直接受惠，總銷約56億元。

富旺目前成屋案的房屋總價，有七成平均落在1,200萬元以內，對購屋人來說，「超青安」專案極具誘因。