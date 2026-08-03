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貨櫃三雄本季獲利看俏

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）最新一期止跌反彈，美西、美東航線運價同步大漲逾12%，市場認為，在運價回升及旺季效應帶動下，長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615），以及物流業者台驊（2636）、中菲行（5609）等，第3季營運想像空間再度升溫，獲利表現可望維持高檔。

SCFI在連續三周回檔後，本周由北美線率先領軍反彈，且漲幅相當強勁。最新報價顯示，遠東至美西每40呎櫃（FEU）運價攀升至6,229美元，周漲12.53%；遠東至美東每FEU運價達9,054美元，周漲12.61%，雙雙終止近期修正走勢。相較之下，歐洲航線運價仍持續回檔，顯示市場需求重心仍集中於北美線。

市場人士指出，本波反彈主要受惠第3季傳統旺季出貨需求、美國關稅政策帶動提前備貨，以及全球主要港口壅塞尚未完全紓解，加上紅海危機持續、航商控艙穩價，使全球有效運能偏緊，支撐北美線運價走高。

長榮上半年營收1,916.68億元，年減2.44%，但受惠第2季運價大幅攀升，法人預期獲利將明顯優於第1季；陽明上半年營收845.83億元，年增0.49%；萬海上半年營收765.41億元，年增6.39%，三家航商營運穩健。

中菲行 運價 東航

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