巴拿馬運河縮減通行量、中東危機未解 貨櫃海運迎新一波漲價潮

全球貨櫃海運市場再添變數，巴拿馬運河近期因水位管理及通行調度，再度縮減部分船舶預約通行量，加上中東危機未解、主要港口壅塞及缺船問題持續干擾全球供應鏈，運能再度趨緊。物流業者預估，本周北美線現貨運價將再漲10%至15%，美西、美東航線報價都將衝高。

物流業者指出，巴拿馬運河管理局（ACP）近期調整船舶預約通行機制，市場傳出每日可預約通行船舶數量由36艘降至34艘。雖實際通行量仍須視水位及調度情況而定，但在全球船舶周轉率尚未完全恢復下，將壓縮北美航線運力，尤其對美東航線影響最為明顯。

市場預估，在運力供給收縮下，遠東至美西每40呎櫃（FEU）現貨運價將由目前約6,229美元攀升至7,000美元，甚至挑戰7,250美元；遠東至美東每FEU運價則有機會突破1萬美元，上看10,500美元，反映市場對第3季旺季需求仍具信心。

航運業者表示，巴拿馬運河是亞洲航商布局美國東岸及拉丁美洲航線的重要樞紐，也是連接亞洲與美洲市場的重要捷徑。一旦通行能力受限，不僅增加船舶等待時間，也將降低船隊調度效率，壓縮全球有效運能。

市場人士指出，2021年蘇伊士運河因長賜輪擱淺導致航道中斷，曾引發全球船舶調度混亂，推升國際運價長時間維持高檔。如今巴拿馬運河再度面臨通行限制，類似效應可能再度出現。

物流業者分析，目前航商仍透過控艙調節市場供給，加上巴拿馬運河限航、美國進口商提前備貨，及大型品牌貨主（BCO）因年底節慶銷售及關稅政策變數提前建立庫存，使北美市場供需持續偏緊，預料美東航線運價表現仍將優於歐洲線。

此外，中東地緣政治風險未解除，全球主要航商持續繞行好望角，也使市場有效運能維持吃緊。

陽明 （2609）指出，在第3季傳統旺季、歐美進口商提前備貨及終端需求回溫帶動下，貨量與運價動能可望延續第2季末表現；萬海（2615）表示，各大航商近期陸續實施綜合費率調漲及旺季附加費，加上主要轉運港口壅塞，北美線運價仍具續揚空間。