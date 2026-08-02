合一「速必一」上市後最新臨床解盲達標 助攻糖尿病足新藥擴大適應症

合一（4743）2日發布重大訊息宣布，該公司糖尿病足潰瘍新藥「速必一」（ON101）上市後臨床試驗完成解盲，主要療效指標達到統計顯著差異，且安全性良好，整體達成試驗預期目標。針對這項試驗結果，將有助於合一「速必一」擴大適應症規模。

合一強調，衛福部食藥署（TFDA）認可為一項確證性試驗，已同意替代合一原擬於美國執行的三期臨床試驗。合一也將針對試驗結果遞交兩岸藥品法規單位，申請在大陸擴大適應症，及停止後續臨床試驗；同時滿足台灣上市後試驗要求。

合一公告指出，「速必一」為中國大陸藥監局（NMPA）核准的第一個1.1類天然藥物新藥，核准適應症為治療Wagner 1級糖尿病足部傷口潰瘍（該藥在其他48個國家地區核准適應症均為Wagner 1-5級），並要求執行上市後兩階段臨床試驗。

合一說明，這項上市後的臨床II/III期試驗主要評估香雷糖足膏（速必一，ON101）在治療糖尿病足部傷口潰瘍Wagner II級的有效性和安全性。經過16周的治療期，120位受試者當中共有ON101組61人，輔料對照組59人，結果顯示「速必一組療效顯著優於對照組，八項困難癒合次族群敏感性分析，ON101組療效均顯著優於對照組」。主要療效指標顯示，16周治療期內，由研究者評估目標潰瘍達到完全癒合的受試者比率(ITT)的ON101組之完全癒合率為76.3%，輔料對照組為44.9% (P=0.0008)，達到統計顯著差異。

另外，八項潰瘍困難癒合次族群之敏感性分析，ON101組之潰瘍完全癒合率，均呈現一致性顯著療效，優於對照組。

在重要次要療效指標方面，16周的治療期內，由研究者評估目標潰瘍達到完全癒合的時間。ON101組於達到完全癒合的時間，優於輔料對照組 (P =0.021) ，達到統計顯著差異。

合一表示，第一階段120人試驗結果，業經兩岸專家組成的IDMC（獨立數據監督委員會）一致同意，因ON101無安全性疑慮且具有顯著臨床效益，建議無須執行第二階段試驗，以第一階段結果提前終止試驗。

根據統計，中國成人糖尿病患者約2.33億人，糖尿病足潰瘍患者超過1,000萬人。糖尿病足為糖尿病最嚴重且醫療負擔最高的慢性併發症之一，患者終身發生足部潰瘍風險約二至三成，其中20%面臨截肢風險，重大截肢後五年死亡率高達50% ，臨床存在高度未滿足醫療需求。

合一強調，糖尿病足潰瘍造成沉重的醫療與社會經濟負擔，相關治療費用約占糖尿病整體醫療支出的三分之一，主要來自住院治療、感染控制、清創、血管重建及截肢後長期照護，對患者、家庭及醫療體系均造成重大負擔。