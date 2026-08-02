管理思維／資源變實力 韌性再升級

「世界上唯一不變的，就是改變。」從疫情、地緣政治、關稅政策到AI浪潮，企業面對的不再只是景氣循環，而是接連不斷的新挑戰。近日行政院宣布未來八年將投入千億元推動《中小微企業轉型升級發展條例》，透過資金支持、租稅優惠、設備更新及人才培育，協助中小微企業加速AI與數位轉型。這項政策對企業而言是一場及時雨，但真正的關鍵，不是獲得多少補助，而是能否把政府資源轉化為企業競爭力。

許多企業都有類似經驗。景氣好時訂單接不完；景氣反轉後，客戶延後下單、原物料上漲、缺工等問題接踵而來。有些企業選擇縮減投資、等待市場回溫；有些企業則利用訂單減少的空檔改善製程、培育人才、開發新產品與新市場。幾年後，兩者的競爭力往往拉開明顯差距。

以一家傳統金屬加工廠為例，過去長期依賴單一海外客戶，完全依圖加工，價格競爭激烈。疫情期間訂單銳減，公司投入設備升級、生產數位化，並培養工程人員提供材料建議與設計修改服務，同時積極切入半導體設備供應鏈。

景氣回溫後，企業已不再只是代工廠，而是提供技術解決方案的合作夥伴，成功提升產品附加價值。

2026年刊登於《Journal of Business Research》的研究分析69家中小企業發現，面對危機時，企業大致可分為四種類型：有些削減成本、等待市場恢復；有些提升產品設計、技術服務與製程能力；有些開拓新市場、跨入新的供應鏈；也有企業同步推動產品創新與市場布局。

研究指出，真正建立韌性的關鍵，不在於危機本身，也不只是投入更多資金，而是管理者是否願意持續學習、調整策略，並將外部資源轉化為新的能力，重新定位企業在全球價值鏈中的角色。

這項研究對台灣中小微企業具有重要啟發。長期以來，許多企業擁有優異的製造能力，卻也容易受制單一客戶、單一市場或價格競爭。一旦遭遇供應鏈重組或國際情勢變化，便可能受到衝擊。若能藉由轉型契機，從單純製造延伸至產品設計、客製化服務、售後支援，甚至跨足不同產業應用，不僅能提升附加價值，也能降低對單一市場的依賴。

根據行政院主計總處統計，2024年我國研發投資已突破兆元台幣，企業投入占整體研發支出超過八成五，研發經費占GDP比率達4%，高於OECD平均。

這代表企業並不缺乏投入創新的意願，但真正決定成效的，並非設備多新、系統多先進，而是能否建立知識分享、人才培育及跨部門合作機制，把研發成果轉化為產品、服務與商業模式創新。

《中小微企業轉型升級發展條例》的真正價值，不只是提供補助，而是協助企業建立持續升級的制度環境。政府可以提供資金、人才與政策支持，但企業更需要培養持續學習、跨域合作與創新改善的文化，才能把每一次危機化為升級契機，把每一分資源轉化為競爭優勢。

未來，中小微企業比拚的不再是誰獲得更多補助，而是誰能把補助變成能力、把研發變成創新、把AI變成價值。當企業能在每一次挑戰中持續學習、快速調整並不斷升級，韌性就不只是面對危機的防禦力，更將成為站穩全球供應鏈、邁向永續成長的核心競爭力。