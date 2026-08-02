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數位行銷／AI助攻 影音行銷快狠省

經濟日報／ 鄭緯筌（《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》作者）

在眼球爭奪戰進入白熱化的今天，消費者的注意力早已被淹沒在無窮無盡的短影音洪流中。根據最新數位趨勢報告，短影音的平均觀看完成率遠遠超越傳統圖文。

過去，影音行銷是個高門檻的錢坑，動輒數萬元的器材、專業剪輯師的薪資，或是昂貴的廣告外包費用，常讓中小企業主望而卻步。然而，隨著人工智慧自動化剪輯與生成技術的成熟，這個遊戲規則已經被徹底顛覆。剪輯民主化的時代正式來臨，台灣中小企業在不編列龐大預算的前提下，也能實現真正的降本增效。

中小企業在影音行銷上最常遇到的實務痛點有三，首先是人才荒。其次是產出速度太慢。最後則是高昂的試錯成本。

AI技術的出現，將複雜的技術門檻轉化為簡單的指令，把原本需要一個團隊才能完成的工作，壓縮到一個人、一台筆電甚至手機就能搞定。這對影片製作的改變並非單一環節的優化，而是整個生產線的重組。

在靈感與腳本生成階段，透過語言模型，行銷人員只須輸入產品優勢與目標受眾，就能在數秒內生成數個不同風格的短影音腳本。

AI甚至能幫忙優化開頭，自動套用最吸睛的黃金三秒公式，用驚人數據或視覺衝突抓住消費者日漸縮短的注意力。

智慧剪輯與後製的極速自動化環節，是降低時間成本最顯著的地方。現在的智慧剪輯工具能做到語音轉字幕，一鍵生成精準的中文字幕，並自動過濾掉冗贅的發音。

同時，系統還能根據影片節奏自動添加合適的轉場與配樂，甚至將一場一小時的產品說明會或直播，自動偵測高潮亮點，切成數支適合社群平台的短影音。

不過，既然大家都能用新技術，影片會不會看起來都一樣？這的確是許多企業主的擔憂。降本增效的關鍵，在於人機協作。也就是說，重勞力的工作交給科技，而人類則專注於其他層面。

在企劃腳本時，科技可以幫忙批次產出創意大綱與結構，但人類必須把關、篩選符合品牌調性的核心理念。在影片剪輯時，去贅詞、自動上字幕與配樂交給系統，而人類則負責最終的美感審查、微調關鍵的情感共鳴點。新技術可以幫忙把剪輯時間從五小時縮短到30分鐘，而省下來的四個半小時，企業主應該拿去深度研究客戶痛點、優化產品體驗，或是構思更有溫度的故事。

如果你想跨出第一步，建議採取低成本試錯的策略。第一階段是進行工具盤點與人員培訓，先別急著買最貴的專業軟體，利用市面上主流剪輯工具的免費或低成本版本開始，讓內部行銷人員花一到兩周時間，熟悉自動上字幕與長影片轉短影片的功能。

第二階段則是建立一小時影音工廠的運作流程。設定一個目標，每周只花一小時，產出三支短影音。其中15分鐘用科技討論並生成三個產品腳本，15分鐘用手機快速錄製素材，此時不追求完美器材，而強調真實感，最後30分鐘導入工具完成剪輯、字幕與配樂並匯出。

第三階段則是數據驅動、快速迭代，不要指望第一支影片就爆紅，利用快速產出的優勢，一次測試三種不同的開頭或切入點。根據後台的完播率與互動數據，找出點閱最高的那一類，再利用技術進行同款風格的批次複製。

注意力 中小企業 門檻

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