點子農場／讓台灣老人照護模式 擴散國際

夏夜的扶輪社晚宴上，基隆市政府社會處長楊玉欣正在演講。她投影出一張照片：一雙插滿管線、佈滿膿瘡的腿，躺在病床上。問在場的所有人：「您老了之後願意這樣活著嗎？」

楊玉欣說，超高齡社會裡，有愈來愈多老人，正貧病孤苦的走在人生的最後一哩。許多人以為老化是一個遙遠的問題。但數字告訴我們更多殘酷的真象。根據內政部統計，2026年，台灣已跨過WHO定義的「超高齡社會」門檻，65歲以上人口超過467萬人，占總人口20.06%，每五個台灣人裡就有一位是法定老人。2025年，新生兒數字只剩10萬7812人，連續第十年創新低。

老年人口在增加，新生兒在減少，這兩條線交叉的地方，就是台灣現在站著的懸崖。基隆，是這條交叉線上最靠近懸崖的城市之一。65歲以上人口占比高達22.28%；全台65歲以上獨居戶的比例，已經逼近四分之一。

根據日本政府統計，2025年全日本共有76,941名獨居者在家中死亡。其中，死後超過八天才被發現孤獨死的人數約近三成。英國的數字同樣沉重：超過430萬名65歲以上的長者獨居，其中30.8%長期處於高度孤獨狀態，遠高於與人同住者的12.6%。

世界衛生組織在2023年，把「孤獨」正式列為全球公共衛生威脅，估計每年因孤獨相關疾病死亡的人數超過87萬，每小時就有100人因此而死。它對身體的傷害，等同於每天抽15根菸。

基隆市政府社會處與逸天扶輪社、華康科技合作的「數位管家」試辦案，起手式是12戶獨居老人。長者不須學習使用，這套系統把視訊關懷、生理監測、CallCenter關懷，全部接進每個長者家中的電視。楊玉欣把整套設計拆成兩道防線。防線一是生命安全，靠感測與即時通報，不讓長者的死亡無人知曉；防線二是關懷陪伴，以真人CallCenter，預防孤立、憂鬱與腦部退化。她說：「身體安全，確保長者不被遺忘；心理陪伴，確保長者的心靈不被孤立。」

關心老人議題，從來不只是一件「利他」的事，而是最徹底的利己。所有人都會老，今天我們為獨居長者爭取的每一分尊嚴、設計的每一套安全網。都是在替幾十年後的自己預先鋪路。

世界衛生組織推估，2025年全球銀髮產業市場規模上看1,122兆台幣；歐盟50歲以上族群的年消費額已達3.7兆歐元，銀髮經濟占歐盟GDP比重逼近三成。全球60歲以上消費族群，每年支出已超過4兆美元，而隨著2030年全球65歲以上人口即將突破10億，這個數字還會持續往上墊高。

這正是「三意」交會最典型的商業現場：創意，是把電視變成照護入口這種重新設計介面的巧思；公益，是政府、扶輪社與非營利組織提供的信任與正當性；生意，是企業把試辦案變成可以規模化、可以外銷的產品與服務。三者少了任何一角，這門生意都做不起來。

沒有公益的信任基礎，長者不會讓系統進到家裡；沒有創意的介面設計，再好的科技也會被拒於門外；沒有生意的商業模式，再溫暖的理念也無法持續。現在，台灣的科技業者已經把這套「三意」組合，帶去了日本、美國和英國，也正在德國、丹麥的照護體系裡尋找落地的機會。

讓每一個人都能有尊嚴地被照顧到人生的終點。這件事，值得我們一起來努力。