藥華藥血癌新藥再下一城！澳門核准ET新適應症 擴大 MPN 市場布局

藥華藥（6446）2日公告，該公司開發的新藥BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b），已獲得澳門藥物監督管理局核准「進口藥品預先許可」新增適應症，新增適應症 為原發性血小板過多症（ET）。法人分析，BESREMi未來將可在澳門以ET適應症上市銷售，進一步擴大藥華藥在骨髓增生性腫瘤（MPN）市場布局。

藥華藥公告指出，Ropeginterferon alfa-2b已於2022年9月先獲澳門藥物監督管理局核准真性紅血球增多症（PV）的「進口藥品預先許可」。這次再獲的「進口藥品預先許可」，新增適應症為治療接受hydroxyurea治療後有抗藥性或無耐受性的原發性血小板過多症成人病人。

Ropeginterferon alfa-2b為藥華藥自行研發生產的新一代創新長效型干擾 素，至今已獲全球約50個國家核准用於成人真性紅血球增多症患者，包括美國、日本、中國及歐盟等主要新藥市場；Ropeginterferon alfa-2b也已獲得衛福部核准用於治療接受hydroxyurea治療後有抗藥性或無耐受性的原發 性血小板過多症成人病人。

藥華藥表示，ET為骨髓增生性腫瘤（myeloproliferative neoplasms, MPN）疾病的一種，病人數與PV的病人數相近。根據市場研究推估，澳門約有1,000名ET患者，目前ET的第一線用藥是仿單標示外的愛治（Hydroxyurea, HU），第二線用藥則是安閣靈（Anagrelide），此藥係美國FDA於1997年核准。