新北市第二行政中心9月完工！捷運宅怎麼選？專家點關鍵

新北市政府將有三千多名市府員工，在今年底要從板橋搬到位於三重的第二行政中心辦公，引起有意購買鄰近捷運宅的網友，在網路平台上發起論戰「緊鄰三重的先嗇宮站與新莊的頭前庄站，哪個站點CP值比較高？」鄉林不動產研究室指出，新莊的頭前庄站，坐擁新北環狀線與捷運中蘆線交會核心，對於在雙北跨區通勤的雙薪家庭來說，這裡是時間成本最低的黃金中繼點、且生活機能成熟，當然是購屋首選。

新北市政府第二行政中心是「多核心城市」發展策略的核心項目之一，座落於三重區新北科技園區，預計今年9月取得使用執照，包括警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局EOC等局處單位將近3000人，今年底會完成進駐辦公，與行政院在新莊副都心的聯合辦公大樓文化部原民會與客委會等13個中央部會的辦公人數3500人，可說是不相上下。

第二行政中心還沒啟用，已經有不少人未雨綢繆，既然未來上班地點可能要改到三重，早在兩三年前就展開佈局，希望能在附近買個房子。最近確定要搬遷辦公地點的網友，就直接在網路發帖提問「要買捷運宅，是就近選擇先嗇宮站附近好呢？還是頭前庄站比較理想？」引起廣泛討論。

年輕單身網友們各有所好，「當然是先嗇宮站，下班累斃，直接回家」；不過有人反問「那邊不是有很多工廠？」；「下班後誰還要待在辦公室生活圈？當然往熱鬧的地方去！」。

有的網友提不同看法，「只要買得起，生活機能是首選」；「當然是買在頭前庄站啊，升值潛力大」；「將來就還要算調單位，換屋搬家相對較易脫手」；「只有一站之差，我選雙捷運交叉點附近，交通及生活機能更成熟」，研判應該是房仲業者與換屋族，觀點較為客觀。

鄉林集團董事長賴正鎰指出，新莊人口42萬，穩居新北第二大行政區，板橋新板特區、新莊副都心與第二行政中心可說是新北市金三角核心地帶，加上新北產業園區及新莊知識產業園區匯聚3.6萬家中小企業、4.3萬人就業人口，形成北台灣龐大的產業就業廊帶，加上新莊的塭仔圳重劃區，新莊發展潛力無窮。

賴正鎰認為，三重的先嗇宮站與新莊的頭前庄站生活圈互有優勢，像是鄉林五年前在先嗇宮站周邊推出水岸休閒宅「鄉林恆美」預售建案，創下四個月完銷的紀錄，交屋近三年來，入住社區的住戶享受五星飯店管理與服務的生活美學。

當然鄉林也很看好新莊，在新莊已經推過四個建案，鄉林規劃的設計與公設都受住戶青睞，今年Q3即將在新莊鴻福段推第五個新案。該案基地面積為1004坪，規劃為地上24層、地下5層的SRC鋼骨結構大樓，地點也鄰近新莊體育園，離頭前庄捷運站僅650公尺，走路8分鐘就可抵達，積極搶攻這波因第二行政中心進駐所帶動的新移居紅利。

鄉林不動產研究室指出，捷運頭前庄站交通含金量高、交通動線上具有無可取代的十字路網優勢，搭中蘆線不用轉乘，幾站就直達台北市中心鬧區（民權西路、松江南京、忠孝新生）；搭環狀線則能快速串聯板橋特區與中和、新店快速便捷。

許多年輕首購族購屋心法是「逐捷運而居」，先嗇宮站的生活圈離台北市區僅一橋之隔(中興橋)，挾著二重重劃區左岸的核心，在最近幾年成為新案戰區，新屋房價也不便宜，但周邊還有不少工業土地及工廠鐵皮屋，目前正處於由工業區轉型為純住宅與行政區的陣痛期，生活機能尚未完善。反觀新莊的頭前庄站，坐擁環狀線與捷運中蘆洲交匯核心，對於在雙北跨區通勤的雙薪家庭來說，這裡是時間成本最低的黃金中繼點、且生活機能成熟。

房仲業者表示，頭前庄站一出站即有IKEA與家樂福等大型賣場，成熟商圈無須等待漫長開發期。目前頭前重劃區新成屋每坪單價落在65至75萬元，舊市區中古大樓約55至65萬元，相較周邊新案高價，具有極大的「機能補漲」想像空間。