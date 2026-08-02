快訊

棒球／周玲妏當選棒協理事長 前經濟部長郭智輝無緣出線

才嗆上膛待發突喊卡！伊朗官媒譏笑：戰爭販子川普「又縮了」

出席民眾黨慶挺藍白合 盧秀燕喊「2026全台倒閣、2028全民倒賴」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北市第二行政中心9月完工！捷運宅怎麼選？專家點關鍵

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

新北市政府將有三千多名市府員工，在今年底要從板橋搬到位於三重的第二行政中心辦公，引起有意購買鄰近捷運宅的網友，在網路平台上發起論戰「緊鄰三重的先嗇宮站與新莊的頭前庄站，哪個站點CP值比較高？」鄉林不動產研究室指出，新莊的頭前庄站，坐擁新北環狀線與捷運中蘆線交會核心，對於在雙北跨區通勤的雙薪家庭來說，這裡是時間成本最低的黃金中繼點、且生活機能成熟，當然是購屋首選。

新北市政府第二行政中心是「多核心城市」發展策略的核心項目之一，座落於三重區新北科技園區，預計今年9月取得使用執照，包括警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局EOC等局處單位將近3000人，今年底會完成進駐辦公，與行政院在新莊副都心的聯合辦公大樓文化部原民會與客委會等13個中央部會的辦公人數3500人，可說是不相上下。

第二行政中心還沒啟用，已經有不少人未雨綢繆，既然未來上班地點可能要改到三重，早在兩三年前就展開佈局，希望能在附近買個房子。最近確定要搬遷辦公地點的網友，就直接在網路發帖提問「要買捷運宅，是就近選擇先嗇宮站附近好呢？還是頭前庄站比較理想？」引起廣泛討論。

年輕單身網友們各有所好，「當然是先嗇宮站，下班累斃，直接回家」；不過有人反問「那邊不是有很多工廠？」；「下班後誰還要待在辦公室生活圈？當然往熱鬧的地方去！」。

有的網友提不同看法，「只要買得起，生活機能是首選」；「當然是買在頭前庄站啊，升值潛力大」；「將來就還要算調單位，換屋搬家相對較易脫手」；「只有一站之差，我選雙捷運交叉點附近，交通及生活機能更成熟」，研判應該是房仲業者與換屋族，觀點較為客觀。

鄉林集團董事長賴正鎰指出，新莊人口42萬，穩居新北第二大行政區，板橋新板特區、新莊副都心與第二行政中心可說是新北市金三角核心地帶，加上新北產業園區及新莊知識產業園區匯聚3.6萬家中小企業、4.3萬人就業人口，形成北台灣龐大的產業就業廊帶，加上新莊的塭仔圳重劃區，新莊發展潛力無窮。

賴正鎰認為，三重的先嗇宮站與新莊的頭前庄站生活圈互有優勢，像是鄉林五年前在先嗇宮站周邊推出水岸休閒宅「鄉林恆美」預售建案，創下四個月完銷的紀錄，交屋近三年來，入住社區的住戶享受五星飯店管理與服務的生活美學。

當然鄉林也很看好新莊，在新莊已經推過四個建案，鄉林規劃的設計與公設都受住戶青睞，今年Q3即將在新莊鴻福段推第五個新案。該案基地面積為1004坪，規劃為地上24層、地下5層的SRC鋼骨結構大樓，地點也鄰近新莊體育園，離頭前庄捷運站僅650公尺，走路8分鐘就可抵達，積極搶攻這波因第二行政中心進駐所帶動的新移居紅利。

鄉林不動產研究室指出，捷運頭前庄站交通含金量高、交通動線上具有無可取代的十字路網優勢，搭中蘆線不用轉乘，幾站就直達台北市中心鬧區（民權西路、松江南京、忠孝新生）；搭環狀線則能快速串聯板橋特區與中和、新店快速便捷。

許多年輕首購族購屋心法是「逐捷運而居」，先嗇宮站的生活圈離台北市區僅一橋之隔(中興橋)，挾著二重重劃區左岸的核心，在最近幾年成為新案戰區，新屋房價也不便宜，但周邊還有不少工業土地及工廠鐵皮屋，目前正處於由工業區轉型為純住宅與行政區的陣痛期，生活機能尚未完善。反觀新莊的頭前庄站，坐擁環狀線與捷運中蘆洲交匯核心，對於在雙北跨區通勤的雙薪家庭來說，這裡是時間成本最低的黃金中繼點、且生活機能成熟。

房仲業者表示，頭前庄站一出站即有IKEA與家樂福等大型賣場，成熟商圈無須等待漫長開發期。目前頭前重劃區新成屋每坪單價落在65至75萬元，舊市區中古大樓約55至65萬元，相較周邊新案高價，具有極大的「機能補漲」想像空間。

資料來源：鄉林不動產研究室
資料來源：鄉林不動產研究室

捷運 新莊副都心 雙北 板橋 三重

延伸閱讀

三鶯線通車改變購屋版圖！高收入首購族沿藍線找房 「若水秧翠」成新焦點

板南首站地利發威！「若水秧翠」憑頂埔雙捷優勢逆勢熱銷

汐止中正市場3億改建今上梁 侯友宜：拚年底完工啟用變現代化市場

台中水湳經貿園區「文商50」 中信集團選擇與達麗建設合建分售

相關新聞

「台灣巨砲」陳金鋒重返球場！ 星宇邀請擔任道奇隊星宇日開球嘉賓

星宇航空（2646）美國時間8月1日於洛杉磯道奇球場舉辦「星宇日」，由洛杉磯道奇隊迎戰波士頓紅襪隊。星宇航空特別邀請曾效力洛杉磯道奇隊、並於2002年成為台灣史上第一位登上美國職棒大聯盟出賽的傳奇球星陳金鋒擔任開球嘉賓。

購屋前通過3項壓力測試 確保資金有餘裕

隨著房市政策調整與貸款環境改變下，購屋人面臨的挑戰，已不只是房價能否談下來，更包括房屋鑑價、核貸成數，以及家庭未來20年至30年的還款能力。21世紀不動產表示，部分買方直到出價或簽約後，才發現核貸不如預期，須臨時增加自備款。建議購屋前先進行「貸款成數、利率變動、收入減少」3項資金壓力測試，以確認不只是買得起，也能長期持有。

桃園732處公寓未成立管委會被點名檢討 建管處：補助輔導雙管齊下

桃園市截至去年底共有4414處7層以上公寓大廈，其中732處尚未成立管理組織。審計處查核發現，建管處委外辦理輔導成效未如預期，且8年輔導計畫預計僅完成380處，約占未報備社區5成，輔導量能仍有提升空間。建管處回應，今年已調整輔導機制，今年度目標提高至至少完成80件，並透過補助及一站式輔導，加速社區成立管理組織。

七都新建案十強 逆勢勝出

今年上半年房市持續受到信用管制、銀行房貸緊縮、股市吸金效應影響，交易偏冷，不過仍有不少預售案殺出重圍，根據實價登錄統計，今年上半年七都十大熱銷預售案累積銷售超過1,500戶，其中桃園龜山A7重劃區「長耀辰」以259件交易居冠。

2026中小企永續翻轉競爭力／東海冷凍打造利他新冷鏈

東海冷凍誕生於1969年，去年榮獲「國家永續發展獎」。這家擁有50年歷史的公司，藉由兩代人的努力，將早年第一代創業時的「鐵盒子冰箱」生意，逐步轉型為如今台灣冷鏈環境設計的第一品牌，年營收更因此從數千萬元站上億元等級。東海冷凍積極將「永續」內化為核心競爭力，靠著永續華麗轉身。

第十屆創業之星獲獎團隊／睿田能源 光電板變建築外牆

睿田能源聚焦建築整合型太陽光電，以可循環、可更換並能創造循環經濟的彩繪光電應用圖層為核心，將建築立面轉化為兼具隔熱、展示、節能、創能與美學的能源資產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。