國際品牌插旗板橋馥華艾美酒店開幕 打造新北高端旅宿新指標

新北市高端旅宿市場再添國際品牌。馥華集團斥資236億元打造「馥華世界廣場」當中的台北板橋馥華艾美酒店，成為萬豪國際（Marriott International）旗下在台灣重要據點。將高空城市景觀、當代藝術、特色餐飲與生活美學融入旅居日常。

酒店以「感官藝術策展」為概念，邀請賓客透過視覺、聽覺、觸覺、味覺與嗅覺，展開可親身參與的藝術旅程，使酒店不僅是住宿空間，更成為連結藝術、城市與生活的策展場域。共規劃236間高樓層景觀客房，目標住房率達8成、平均房價7,000元，瞄準高端商務旅客及休閒度假市場，期望進一步提升板橋國際商旅接待量能。

源自法國的艾美酒店（Le Méridien）向來以藝術、文化及生活風格聞名，台北板橋馥華艾美酒店延續品牌精神，以「Connect（連結）」作為設計核心，融合板橋在地歷史、城市發展及東西方藝術語彙，透過建築線條、光影、材質與色彩，打造兼具現代感與文化底蘊的旅宿空間。

酒店以「感官藝術策展」為概念，將藝術融入住宿體驗，邀集15位藝術家創作，作品散布於公共空間及旅宿動線，讓旅客在入住、移動與停留過程中，自然感受藝術與生活的交會。館內亦邀請新媒體藝術家吳哲宇打造《演算詩篇：馥光子午》沉浸式影像作品，結合即時演算法、音樂與光影，營造獨特的感官體驗。

公共設施方面，酒店18樓設有高空溫水泳池，大片落地窗可飽覽城市天際線，並配置義大利頂級健身品牌Technogym健身中心；同樓層的LUMI Bar星空酒吧結合空中花園及露台，可遠眺台北101與都會夜景，提供旅客全新的高空休憩空間。

餐飲方面，酒店以「當代經典（Contemporary Classic）」為理念，規劃三大特色餐飲空間。其中，JASMIN茉莉苑主打現代粵菜，由主廚李宗達結合經典粵式技法與當代料理美學，餐廳名稱更取材自板橋浮洲昔日的茉莉花文化；Belle Époque Brasserie花漾全日餐廳則以法式、義式料理為靈感，打造環球百匯，規劃海鮮、市集、熱食、島嶼及甜點五大主題餐檯。大廳酒廊Latitude 25北緯二十五則從咖啡、下午茶延伸至夜間酒飲，搭配現場鋼琴演奏，營造濃厚法式生活氛圍。

客房分布於19至31樓，共236間景觀客房，配備Simmons訂製床墊、Dyson吹風機、Nespresso膠囊咖啡機、GROHE雨淋花灑及MALIN+GOETZ洗沐用品，希望提供兼具舒適與質感的住宿體驗。

此外，酒店也推出多項結合在地文化的特色服務，包括以板橋浮洲茉莉花茶文化為靈感打造的限定啤酒「浮香」，以及與新北市美術館合作的Unlock Art™計畫，入住旅客可憑房卡兌換美術館門票，將住宿體驗延伸至城市藝文探索。館方亦推出「未來明信片計畫」，邀請旅客寫下旅程中的心情與祝福，於約定時間寄出，讓旅行記憶持續延伸。

台北板橋馥華艾美酒店表示，希望透過藝術、設計、餐飲與文化體驗，重新定義城市旅宿，打造兼具國際品牌特色與在地文化連結的住宿新模式，並成為新板特區高端商旅與觀光市場的新地標。

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台北板橋馥華艾美酒店各種特色餐飲將生活美學融入旅居日常。記者黃淑惠／攝影

台北板橋馥華艾美承襲源自法國的艾美酒店，以法式優雅與現代視角詮釋目的地文化、藝術與生活風格。記者黃淑惠／攝影

台北板橋馥華艾美以「感官藝術策展」為概念，邀請賓客透過視覺、聽覺、觸覺、味覺與嗅覺，展開可親身參與的藝術旅程。記者黃淑惠／攝影

台北板橋馥華艾美酒店早上提供自助餐也是以「時髦探索（Chic Discovery）」為精神，提供現做甜點，台灣特色口味冰淇淋。記者黃淑惠／攝影

新板特區的台北板橋馥華艾美酒店樓高31層，將高空城市景觀、當代藝術、特色餐飲與生活美學融入旅居日常。圖／業者提供