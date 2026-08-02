GR Garage林口從親子互動出發 打造改裝車新文化

GR Garage林口品牌旗艦館首度舉辦的「小小改裝營」親子體驗活動反應熱烈，開放報名當日額滿，總報名組數更突破180組，掀起親子家庭熱烈迴響；首場活動一位難求，也讓不少未能搶到名額的消費者紛紛敲碗，希望未來能加開更多親子場次，讓更多孩子有機會接觸汽車知識、改裝文化及品牌精神。

面對消費者高度期待，GR Garage林口品牌旗艦館表示，未來將持續規劃更多元的親子體驗活動，結合專業汽車知識、GR品牌精神與親子互動，打造兼具教育、娛樂與文化交流的汽車生活平台，讓更多家庭深入認識GR品牌價值，同時深化GR Garage林口作為車主交流、汽車改裝文化推廣及品牌體驗的重要據點。

GR Garage林口品牌旗艦館舉辦「小小改裝營」親子體驗活動，以汽車為主題規劃六大趣味關卡，透過寓教於樂的方式，讓小朋友在遊戲與實際操作中認識車輛結構、不同車款及汽車相關專業知識，同時也讓家長一同參與，體驗汽車文化所帶來的樂趣與價值。

活動自6月26日開放報名後，名額於當日即全數額滿，總報名組數更超過180組，顯示親子家庭對汽車主題體驗活動具有高度興趣。活動當日吸引超過400位親子家庭、車主及民眾到訪，館內氣氛熱絡，也成功讓更多消費者走進GR Garage林口，近距離體驗GR品牌所營造的汽車文化空間。

本次活動共設計「改裝小技師」、「反應小高手」、「車款小達人」、「停車小高手」、「貼膜小技師」及「工具小技師」六大關卡。小朋友換上專屬活動T-Shirt後分組挑戰，從認識車輛零件、了解不同車型特色，到體驗汽車改裝、貼膜工藝及工具使用等內容，將原本較為專業的汽車知識，轉化為孩子容易理解且充滿樂趣的互動體驗。

其中，「改裝小技師」與「貼膜小技師」關卡，更希望讓親子家庭重新認識汽車改裝的真正價值。透過專業人員引導，小朋友了解到改裝並非只是追求外觀變化，而是依據使用需求，在安全、品質與法規規範下，提升車輛便利性、舒適性及個人化特色的一種專業技術。藉由寓教於樂的活動設計，也讓家長與孩子共同建立對汽車改裝更正向、健康的認知，進一步翻轉社會大眾對改裝車的刻板印象。

完成六大關卡後，小朋友獲頒活動結業證書，為當日體驗留下珍貴紀念。活動結束後，許多家庭持續參觀館內車輛展示、體驗賽車模擬器及電刷車等設施，將親子活動延伸至GR Garage林口完整的品牌體驗，讓更多家庭深入了解GR品牌所倡導的性能、安全、操控與駕馭樂趣。

GR（GAZOO Racing）不僅代表賽車精神，更是一種持續挑戰、追求卓越與熱愛汽車文化的品牌理念。GR Garage 林口希望透過多元體驗活動，讓不同年齡層都能以適合自己的方式接觸汽車文化，並從小培養對車輛、安全駕駛及工程技術的興趣，讓汽車成為家庭共同學習與交流的媒介。

GR Garage 林口也將持續規劃更多元的體驗活動，結合專業知識、品牌精神與親子互動，打造兼具教育、娛樂及文化交流的汽車生活平台。圖／業者提供

GR Garage 林口品牌旗艦館舉辦「小小改裝營」親子體驗活動，以汽車為主題規劃六大趣味關卡，透過寓教於樂的方式，讓小朋友在遊戲與實際操作中認識車輛結構及知識。圖／業者提供