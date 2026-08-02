快訊

棒球／周玲妏當選棒協理事長 前經濟部長郭智輝無緣出線

才嗆上膛待發突喊卡！伊朗官媒譏笑：戰爭販子川普「又縮了」

出席民眾黨慶挺藍白合 盧秀燕喊「2026全台倒閣、2028全民倒賴」

聽新聞
0:00 / 0:00

GR Garage林口從親子互動出發 打造改裝車新文化

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
本次活動共設計「改裝小技師」、「反應小高手」、「車款小達人」、「停車小高手」、「貼膜小技師」及「工具小技師」六大關卡。圖／業者提供
本次活動共設計「改裝小技師」、「反應小高手」、「車款小達人」、「停車小高手」、「貼膜小技師」及「工具小技師」六大關卡。圖／業者提供

GR Garage林口品牌旗艦館首度舉辦的「小小改裝營」親子體驗活動反應熱烈，開放報名當日額滿，總報名組數更突破180組，掀起親子家庭熱烈迴響；首場活動一位難求，也讓不少未能搶到名額的消費者紛紛敲碗，希望未來能加開更多親子場次，讓更多孩子有機會接觸汽車知識、改裝文化及品牌精神。

面對消費者高度期待，GR Garage林口品牌旗艦館表示，未來將持續規劃更多元的親子體驗活動，結合專業汽車知識、GR品牌精神與親子互動，打造兼具教育、娛樂與文化交流的汽車生活平台，讓更多家庭深入認識GR品牌價值，同時深化GR Garage林口作為車主交流、汽車改裝文化推廣及品牌體驗的重要據點。

GR Garage林口品牌旗艦館舉辦「小小改裝營」親子體驗活動，以汽車為主題規劃六大趣味關卡，透過寓教於樂的方式，讓小朋友在遊戲與實際操作中認識車輛結構、不同車款及汽車相關專業知識，同時也讓家長一同參與，體驗汽車文化所帶來的樂趣與價值。

活動自6月26日開放報名後，名額於當日即全數額滿，總報名組數更超過180組，顯示親子家庭對汽車主題體驗活動具有高度興趣。活動當日吸引超過400位親子家庭、車主及民眾到訪，館內氣氛熱絡，也成功讓更多消費者走進GR Garage林口，近距離體驗GR品牌所營造的汽車文化空間。

本次活動共設計「改裝小技師」、「反應小高手」、「車款小達人」、「停車小高手」、「貼膜小技師」及「工具小技師」六大關卡。小朋友換上專屬活動T-Shirt後分組挑戰，從認識車輛零件、了解不同車型特色，到體驗汽車改裝、貼膜工藝及工具使用等內容，將原本較為專業的汽車知識，轉化為孩子容易理解且充滿樂趣的互動體驗。

其中，「改裝小技師」與「貼膜小技師」關卡，更希望讓親子家庭重新認識汽車改裝的真正價值。透過專業人員引導，小朋友了解到改裝並非只是追求外觀變化，而是依據使用需求，在安全、品質與法規規範下，提升車輛便利性、舒適性及個人化特色的一種專業技術。藉由寓教於樂的活動設計，也讓家長與孩子共同建立對汽車改裝更正向、健康的認知，進一步翻轉社會大眾對改裝車的刻板印象。

完成六大關卡後，小朋友獲頒活動結業證書，為當日體驗留下珍貴紀念。活動結束後，許多家庭持續參觀館內車輛展示、體驗賽車模擬器及電刷車等設施，將親子活動延伸至GR Garage林口完整的品牌體驗，讓更多家庭深入了解GR品牌所倡導的性能、安全、操控與駕馭樂趣。

GR（GAZOO Racing）不僅代表賽車精神，更是一種持續挑戰、追求卓越與熱愛汽車文化的品牌理念。GR Garage 林口希望透過多元體驗活動，讓不同年齡層都能以適合自己的方式接觸汽車文化，並從小培養對車輛、安全駕駛及工程技術的興趣，讓汽車成為家庭共同學習與交流的媒介。

GR Garage 林口也將持續規劃更多元的體驗活動，結合專業知識、品牌精神與親子互動，打造兼具教育、娛樂及文化交流的汽車生活平台。圖／業者提供
GR Garage 林口也將持續規劃更多元的體驗活動，結合專業知識、品牌精神與親子互動，打造兼具教育、娛樂及文化交流的汽車生活平台。圖／業者提供

GR Garage 林口品牌旗艦館舉辦「小小改裝營」親子體驗活動，以汽車為主題規劃六大趣味關卡，透過寓教於樂的方式，讓小朋友在遊戲與實際操作中認識車輛結構及知識。圖／業者提供
GR Garage 林口品牌旗艦館舉辦「小小改裝營」親子體驗活動，以汽車為主題規劃六大趣味關卡，透過寓教於樂的方式，讓小朋友在遊戲與實際操作中認識車輛結構及知識。圖／業者提供

GR Garage 林口「小小改裝營」親子體驗活動從親子互動出發，打造改裝車正面文化，深化GR品牌體驗。圖／業者提供
GR Garage 林口「小小改裝營」親子體驗活動從親子互動出發，打造改裝車正面文化，深化GR品牌體驗。圖／業者提供

林口 改裝車 親子互動

延伸閱讀

台中賽車籃球暨文藝嘉年華引爆車迷朝聖 超跑、漂移車、古董車一次看

加碼親子活動！ 新竹老爺酒店懶骨頭電影院、公益市集接力登場

裕隆集團「愛的里程大富翁」翻轉傳統公益 移動力化身社福團體後盾

FOOD超人闖進動畫世界 親子互動展首度公開創作祕密

相關新聞

「台灣巨砲」陳金鋒重返球場！ 星宇邀請擔任道奇隊星宇日開球嘉賓

星宇航空（2646）美國時間8月1日於洛杉磯道奇球場舉辦「星宇日」，由洛杉磯道奇隊迎戰波士頓紅襪隊。星宇航空特別邀請曾效力洛杉磯道奇隊、並於2002年成為台灣史上第一位登上美國職棒大聯盟出賽的傳奇球星陳金鋒擔任開球嘉賓。

購屋前通過3項壓力測試 確保資金有餘裕

隨著房市政策調整與貸款環境改變下，購屋人面臨的挑戰，已不只是房價能否談下來，更包括房屋鑑價、核貸成數，以及家庭未來20年至30年的還款能力。21世紀不動產表示，部分買方直到出價或簽約後，才發現核貸不如預期，須臨時增加自備款。建議購屋前先進行「貸款成數、利率變動、收入減少」3項資金壓力測試，以確認不只是買得起，也能長期持有。

桃園732處公寓未成立管委會被點名檢討 建管處：補助輔導雙管齊下

桃園市截至去年底共有4414處7層以上公寓大廈，其中732處尚未成立管理組織。審計處查核發現，建管處委外辦理輔導成效未如預期，且8年輔導計畫預計僅完成380處，約占未報備社區5成，輔導量能仍有提升空間。建管處回應，今年已調整輔導機制，今年度目標提高至至少完成80件，並透過補助及一站式輔導，加速社區成立管理組織。

七都新建案十強 逆勢勝出

今年上半年房市持續受到信用管制、銀行房貸緊縮、股市吸金效應影響，交易偏冷，不過仍有不少預售案殺出重圍，根據實價登錄統計，今年上半年七都十大熱銷預售案累積銷售超過1,500戶，其中桃園龜山A7重劃區「長耀辰」以259件交易居冠。

2026中小企永續翻轉競爭力／東海冷凍打造利他新冷鏈

東海冷凍誕生於1969年，去年榮獲「國家永續發展獎」。這家擁有50年歷史的公司，藉由兩代人的努力，將早年第一代創業時的「鐵盒子冰箱」生意，逐步轉型為如今台灣冷鏈環境設計的第一品牌，年營收更因此從數千萬元站上億元等級。東海冷凍積極將「永續」內化為核心競爭力，靠著永續華麗轉身。

第十屆創業之星獲獎團隊／睿田能源 光電板變建築外牆

睿田能源聚焦建築整合型太陽光電，以可循環、可更換並能創造循環經濟的彩繪光電應用圖層為核心，將建築立面轉化為兼具隔熱、展示、節能、創能與美學的能源資產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。