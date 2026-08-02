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從旭海升空！台灣盃火箭競賽落幕 蕭美琴：我是你們最佳啦啦隊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
副總統蕭美琴今下午出席2026第二屆台灣盃火箭競賽閉幕典禮，蕭美琴致詞說，太空已不再是遙不可及夢想，與民眾日常生活息息相關，政府將太空產業列為戰略產業，推動人才培育。記者劉星君／攝影
副總統蕭美琴今下午出席2026第二屆台灣盃火箭競賽閉幕典禮，蕭美琴致詞說，太空已不再是遙不可及夢想，與民眾日常生活息息相關，政府將太空產業列為戰略產業，推動人才培育。記者劉星君／攝影

2026第二屆台灣盃火箭競賽今在屏東縣牡丹鄉旭海科研火箭發射場落幕，共吸引71支隊伍、859名青年選手報名，歷經培訓選拔21支隊伍挺進決賽。今下午閉幕典禮，副總統蕭美琴、縣長周春米出席，蕭美琴說，太空已不再是遙不可及夢想，與民眾日常生活息息相關，政府將太空產業列為戰略產業，推動人才培育。

蕭美琴今致詞說，她很高興來到屏東牡丹鄉旭海，現場觀看同學們參賽過程，看到一支支火箭順利升空，讓她十分感動。一枚火箭成功發射，需要材料、動力、通訊等各領域技術整合，也仰賴團隊合作、相互補位，過程中難免遭遇挫折，也有不甘願要再補考一次，最後順利升空，看到另種感動的眼淚。

「太空已經不是遙不可及夢想，而是在你我身邊！」蕭美琴說，賴清德總統就職演說宣示，台灣未來國家戰略高度「探索海洋、競逐太空」，政府推動太空發展第三期計畫，將太空產業列為國家戰略產業之一。要發展戰略產業，最重要是人才，台灣盃火箭競賽正是培育太空人才最基礎功課。

蕭美琴說，火箭、太空科技與所有科學發展一樣，沒有任何一項研究是一開始就順利，科學是在一次次失敗中找到問題、持續改進，不斷突破。 

蕭美琴感謝學校老師們一起努力逐夢，也感謝國家太空中心團隊推動前瞻技術，帶領台灣太空科技向前邁進，也感謝屏東縣政府、牡丹鄉旭海部落支持，願意開放家園作為火箭發射場域，讓旭海成為台灣青年科學家逐夢場域，成為台灣競逐太空重要基地。

蕭美琴表示，未來政府仍有許多工作要推動。配合賴清德總統競逐太空國家政策，她受命在跨部會及國安機制下成立太空發展委員會，擔任召集人。她笑說，自己雖然是太空領域外行人，「但我是你們最佳啦啦隊。」

她也幽默提到，現場有大家熟悉「太空阿伯」吳宗信、活動總指揮教授魏世昕是「太空歐巴」，屏東縣長周春米是「太空姊姊」，哥哥、姊姊、阿伯都有了，「剩下就是我這個啦啦隊」。

蕭美琴勉勵所有投入太空科技的青年學子「太空弟妹們」，未來要靠你們。蕭美琴說，太空科技應用遍及通訊、國防、遙測觀測、災害防救及因應氣候變遷等領域，深入民眾日常生活。

副總統蕭美琴（左四）今上午與屏東縣長周春米（左五）先到旭海短期科研探空火箭發射場。圖／取自周春米臉書
副總統蕭美琴（左四）今上午與屏東縣長周春米（左五）先到旭海短期科研探空火箭發射場。圖／取自周春米臉書

副總統蕭美琴（右）今上午與屏東縣長周春米（左）先到旭海短期科研探空火箭發射場，觀看2026台灣盃火箭競賽。圖／取自周春米臉書
副總統蕭美琴（右）今上午與屏東縣長周春米（左）先到旭海短期科研探空火箭發射場，觀看2026台灣盃火箭競賽。圖／取自周春米臉書

副總統蕭美琴（前）今上午與屏東縣長周春米（後）先到旭海短期科研探空火箭發射場，觀看2026台灣盃火箭競賽。圖／取自周春米臉書
副總統蕭美琴（前）今上午與屏東縣長周春米（後）先到旭海短期科研探空火箭發射場，觀看2026台灣盃火箭競賽。圖／取自周春米臉書

火箭 蕭美琴 啦啦隊 太空

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