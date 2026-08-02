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「台灣巨砲」陳金鋒重返球場！ 星宇邀請擔任道奇隊星宇日開球嘉賓

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空美國時間8月1日於洛杉磯道奇球場舉辦「星宇日」，由洛杉磯道奇隊迎戰波士頓紅襪隊。星宇航空／提供
星宇航空美國時間8月1日於洛杉磯道奇球場舉辦「星宇日」，由洛杉磯道奇隊迎戰波士頓紅襪隊。星宇航空／提供

星宇航空（2646）美國時間8月1日於洛杉磯道奇球場舉辦「星宇日」，由洛杉磯道奇隊迎戰波士頓紅襪隊。星宇航空特別邀請曾效力洛杉磯道奇隊、並於2002年成為台灣史上第一位登上美國職棒大聯盟出賽的傳奇球星陳金鋒擔任開球嘉賓。

被譽為「台灣巨砲」及「永遠的第四棒」的陳金鋒，此次重返道奇球場開球別具意義，不僅象徵台灣棒球與洛杉磯的深厚連結，也勾起無數球迷共同回憶。當天球場攤位、LED 跑馬燈及場中抽獎活動皆可見星宇航空品牌元素，賽前更將播放 STARLUX AIRSORAYAMA 形象影片，邀請球迷一同感受機械美學魅力；入場球迷還可獲得限量 AIRSORAYAMA × Dodgers聯名扇子，共同為道奇隊熱情應援。

此次邀請陳金鋒擔任開球嘉賓，不僅是向這位台灣棒球傳奇致敬，更希望透過他的故事串起台灣與洛杉磯之間深厚的棒球情誼。陳金鋒是台灣棒球世代的代表人物，旅美生涯鼓舞無數年輕球員勇敢追夢，更為台灣棒球開啟邁向國際的重要推手；退役後陳金鋒仍持續投入基層棒球與職棒發展，長年培育新生代選手。

此次重返承載旅夢想起點的道奇球場，象徵台灣棒球精神跨越世代、持續在國際舞台發光，也呼應星宇航空持續串聯台灣與世界的品牌精神。

歡慶星宇日，星宇航空準備多樣好禮與美國球迷分享！場外設有星宇航空攤位，由空服員與工作人員與球迷互動，完成指定活動即可獲得星宇航空獨家周邊商品；場內則抽出幸運球迷，送出洛杉磯及加州安大略－亞洲雙人來回機票兩組，邀請道奇粉絲親身體驗星宇航空橫跨太平洋的精品飛航服務。

星宇航空自 2023 年起與洛杉磯道奇隊展開跨界合作，於自洛杉磯及加州安大略出發的航班上，獨家提供道奇隊聯名主題紙杯、攪拌棒、兒童餐盒及紙巾等；該兩條航線皆由 A350-900 機型執飛，全機規劃頭等艙 4 個、商務艙 26 個、豪華經濟艙 36 個及經濟艙 240 個，共 306 個席位。除了洛杉磯與加州安大略外，星宇航空北美航線亦飛航至舊金山、西雅圖及鳳凰城。星宇航空持續以新世代機隊、精緻餐食與舒適如家的細緻服務，提供旅客兼具舒適與質感的跨太平洋飛行體驗。

歡慶星宇日，星宇航空準備多樣好禮與美國球迷分享！場外設有星宇航空攤位，由空服員與工作人員與球迷互動。星宇航空／提供
歡慶星宇日，星宇航空準備多樣好禮與美國球迷分享！場外設有星宇航空攤位，由空服員與工作人員與球迷互動。星宇航空／提供

「台灣巨砲」陳金鋒重返道奇球場！星宇航空邀請傳奇球星擔任道奇隊「星宇日」開球嘉賓。星宇航空／提供
「台灣巨砲」陳金鋒重返道奇球場！星宇航空邀請傳奇球星擔任道奇隊「星宇日」開球嘉賓。星宇航空／提供

陳金鋒擔任道奇「星宇日」開球嘉賓。星宇航空／提供
陳金鋒擔任道奇「星宇日」開球嘉賓。星宇航空／提供

道奇 星宇 陳金鋒

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